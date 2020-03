A júniusi Katalán Nagydíjon ismét versenyez a spanyol Jorge Lorenzo, a gyorsaságimotoros-világbajnokság ötszörös győztese.

A 32 éves motoros novemberben jelentette be visszavonulását, csütörtökön azonban kiderült, hogy a barcelonai futamra szabadkártyát kap.



Lorenzo a Yamaha színeiben áll majd rajthoz, amelynek január óta a hivatalos tesztversenyzője.



A spanyol motoros 2002-ben mutatkozott be a 125 köbcentiméteres kategóriában, majd a 250 köbcentiméteresek mezőnyében 2006-ban és 2007-ben világbajnok lett. A MotoGP-ben 2008 óta szerepelt a Yamaha és a Ducati színeiben is, majd a Honda-csapat versenyzőjeként vonult vissza.

A királykategóriában 2010-ben, 2012-ben és 2015-ben lett világbajnok, 47 futamot nyert, és összesen 114 alkalommal állt dobogón.



Borítókép: Mirco Lazzari gp/Getty Images