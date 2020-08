A korai visszatérésről szóló híresztelések ellenére még több hónapig harcképtelen lesz Marc Márquez, a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájának a címvédője.

A Honda csapat szombaton bejelentette, hogy a spanyolok hatszoros világbajnokára két-három hónapos rehabilitáció vár, és csak akkor ül ismét motorra, ha teljesen felépült súlyos sérüléséből.

