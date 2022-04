Névadó szponzori támogatói szerződést írt alá a napokban a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és a V-Team Consulting Kft. együttműködésben a Platinum e-Space Hungary Zrt-vel. A megállapodás fontos állomása a hazai ralisport történetének, hiszen ennek köszönhetően a csúcskategória mellett, így már a feltörekvő tehetségeket felvonultató versenysorozat is méltó patrónusra talált.



A névadó szponzori támogatói szerződés aláírása Oláh Gyárfás, az MNASZ elnöke szerint egy rendkívül fontos előrelépés a magyar ralisport történetében.

„Mindig a Rally3 kategória adja a legnehezebb és a legnagyobb kihívást – nekünk, sportvezetőknek is, de úgy gondolom, hogy a támogatóknak is, hiszen mindenki a csúcskategóriát, a Rally 1-et és a profikat szeretné támogatni” – mondta el a megállapodás kapcsán Oláh Gyárfás.

„Folyamatosan keressük a lehetőséget arra, hogy az utánpótlást, a fiatalokat, illetve azokat a csapatokat és sorozatokat is támogassák, akik még csak most vannak a feltörekvő időszakban, akikből a jövő bajnokai és profi versenyzői válhatnak. Nagyon megtisztelő számunkra, hogy a Platinum Zrt-vel együttműködve egy ilyen cégcsoport állt be a Rally3-as bajnokság mögé. Köszönettel tartozunk nekik, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy megtalálják azokat a célokat, amiket a ralisporton keresztül szeretnének elérni velünk” – fogalmazott az elnök.

Vágó József, a V-Team Consulting Kft. ügyvezetője kihangsúlyozta: cégük mindig is nagy figyelmet fordított a technikai sportokra, ez családi hagyomány náluk.

„Fiatalkoromban vadászpilóta voltam, MiG-21-essel repültem, a sebesség az egyik nagy szerelmem. Ezt örökölte a fiam is, aki meg van őrülve a gyors kocsikért, a rali világáért, úgyhogy igyekszünk ebben mi is részt venni. A technikai sportok közül a Rally3-at azért tartjuk fontosnak, mert egy jó kiindulási alap és fejlődési lehetőség a fiatal generációnak."

"Magyarország az elektromobilizációban Európa egyik éllovasa. Úgy gondolom, a rali is hozzájárul ahhoz, hogy a hazai fejlesztéseket és a technikai újításokat a gyakorlatban is ki lehessen próbálni, szerintem ez egy fontos mérföldkő. A családi és technikai élet így összefonódik az életünkben, és ennek köszönhetően szerencsére megtehetjük azt is, hogy ezeket a sportokat támogatjuk” – fogalmazott Vágó József.

„Ezt a nemes feladatot együttműködő partnerünkkel, a Platinum Zrt-vel közösen végezzük. Szeretnénk a gyümölcsöző együttműködésünket tovább bővíteni a jövőben is, újabb és újabb lehetőségeket keresve arra, hogy a technikai sportok mögé álljunk és segítsük azok fejlődését. Reméljük, hogy a közönség is élvezni fogja azt a teljesítményt, amit ezek a sportolók nyújtanak számukra” – hangsúlyozta az ügyvezető.

A magyar ralibajnokság a 2022-es évben nehéz menet lesz, összesen 16 futamot terveznek három kategóriában – erről már Berényi Ákos, az MNASZ rally szakági bizottság szakágvezetője beszélt.

„Fontos számunkra az utánpótlás, a Rally2 és a Rally3. Előbbi kategória nagyon megerősödött, vagy inkább úgy mondom, hogy visszatért most az a mezőny, amire számítottunk. Belevágtunk a Rally3-ba egy más lebonyolítási formában: picit rövidebb távon, de együtt a Rally2-es mezőnnyel. Ezen kívül pedig még lesz két külön Rally3-as bajnokság is” – számolt be az idei versenysorozat alakulásáról Berényi Ákos.

„Bízunk benne, hogy az összes futamunkat meg tudjuk majd rendezni, a jelenlegi állás szerint erre minden lehetőségünk megvan mind versenyzői, mind rendezői oldalról. Izgatottan várjuk ezt a szezont és bízunk benne, hogy év végén egy díjkiosztóval is meg tudjuk ünnepelni a sikereket” – tette hozzá a szakágvezető.

