Hétvégén kezdődik a Supersport-világbajnokság 2021-es szezonja, ahol 2017 óta idén először, nem lesz jelen magyar induló az európai nyitó futamon. Az aragóniai pályáról remek emlékek élhetnek a magyar szurkolókban tavalyról, hiszen Sebestyén Peti itt érte el karrierje eddigi legjobbnak számító 6. helyezését.

A 2020-as szezonban Peti az OXXO Yamaha-Toth Team csapattal megmutatta, hogy megérett a feladatra és készen áll, hogy az élmezőnyben menjen. Peti menedzsmentje már a szezon végén megkezdte a tárgyalásokat, hiszen az élcsapatok felől is érkeztek megkeresések, hogy szívesen versenyeznének Petivel. A pandémiás helyzet és a gazdasági lehetőségek azonban nem könnyítették meg a magyar versenyző dolgát, aki bár nem tudja pontosan mit hoz a jövő, de minden nap kőkeményen készül, hogyha eljön az idő, top formában pattanhasson motorra. Az elmúlt hetekben több lehetősége is adódott, hogy a Yamaha R6-os edzőmotorjával teszteljen a SlovakiaRingen és Pannónia-Ringen. A saját felkészülése mellett Peti segíti tapasztalataival a HRE Team versenyzőit is a teszteken és az első IDM versenyhétvégére is elkíséri a magyar alakulatot.

Peti és a management döntése, hogy mindenképpen szintet szeretnének lépni idén és egy tapasztalt, profi alakulathoz csatlakozni. A tárgyalások folynak, körvonalazódnak a támogatási lehetőségek is, azonban a szezonnyitóra még nem állt össze a projekt.

„Természetesen egyik szemem sír, hogy nem lehetek ott a szezonindító futamokon, de másfelől pedig nyugodt és motivált vagyok, mert tudom, hogy jó úton járunk. Jól alakulnak a háttérben a dolgok, én minden tőlem telhetőt megtettem, hogy készen álljak az első versenyhétvégére, de még egy kicsit várnom kell. A cél az, hogy ne egy újabb bizonytalan és küzdelmes szezont teljesítsek, hanem a megfelelő háttérrel és felkészültséggel tudjak profi munkát végezni. A távlati célom nem változott, továbbra is Supersport VB cím megszerzése hajt előre és biztos vagyok benne, hogy jó döntést hoztunk ennek érdekében. Hamarosan mindenki viszontláthat a rajtrácson egy kiváló csapat kötelékeiben. Köszönöm a türelmet mindenkinek és azt, hogy ennyien kitartotok mellettem!„ – nyilatkozta a magyar pilóta.

Forrás: OXXO Hungary Yamaha-Team Toth

Fotók: Lehotzky István