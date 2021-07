Még mindig nem tud beszélni Alessandro Zanardi autóversenyző és paralimpiai bajnok, aki tavaly június 19-én elszenvedett súlyos balesete óta számos műtéten esett át.

Az 54 éves sportember felesége csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy férje egy padovai speciális klinikán végzi rehabilitációját orvosok, fizioterapeuták, neuropszichológusok és beszédterapeuták segítségével.

"Alex állapota stabil, a testét és az agyát is edzi. Tud velünk kommunikálni, de a beszéd még nem megy neki" - mondta Daniela Zanardi, hozzátéve, férjére még hosszú út vár, és egyelőre nem tudni, hogy mikor térhet haza.



Az olasz Zanardi több mint egy éve szenvedett balesetet, amikor kézzel hajtott, háromkerekű járművel, handbike-kal részt vett egy parasportolók részére rendezett országos váltóversenyen. Amikor áttért a másik sávba, összeütközött egy szembejövő teherautóval, leesett a sisakja, és súlyos fej-, arc- és szemsérüléseket szenvedett. A baleset után helikopterrel kórházba szállították, ahol lélegeztetőgépen volt, és mesterséges kómában tartották. Azt követően több stabilizáló műtéten is átesett, operálták az arcát és a koponyáját is.



Zanardi ismert autóversenyzőként 2001-ben egy németországi futamon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. A saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd túraautóban is versenyzett.



Ezt követően talált új kihívásként a kézihajtású kerékpárra, amelyben négy paralimpiai bajnoki címet nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban.

