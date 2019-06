Néhány héttel a MotoGP mezőnye után a Superbike-vb van soron az Angel Nieto nevét viselő méltán ismert jerezi pályán. 2017-ben versenyzett itt utoljára a mezőny, a tavalyi szünet után azonban most újra világbajnoki futamokat rendeznek a 4423 m hosszú andalúziai pályán, ahol a supersportosok között Sebestyén Péter újra a legjobb tízben szerepelne.

„Hosszú volt ez a háromhetes szünet a versenyek között! Nem egyszerű élesnek maradni és ott folytatni, ahol abbahagytam a következő versenyen egy ilyen hosszú szünet után. Próbáltam amilyen sokat csak lehet motorozni és versenyhelyzeteket szimulálni, fejleszteni a motorozási stílusom, hogy közelebb tudjak kerülni a toppilótákhoz. A tervem az, hogy nagyon erősen kezdjek és egész hétvégén folyamatosan tudjak fejlődni. A szezonban még nem volt tökéletes versenyhétvégém, szóval most is arra fogok koncentrálni, hogy mindent százszázalékos fókusszal teljesítsek, kanyarról kanyarra, körről körre. Nem annyira akarok az eredményre gondolni, csak csinálni a dolgom és biztos vagyok benne, hogy akkor el tudom érni a kitűzött célokat. A csapat és én is nagyon keményen dolgozunk minden versenyen. Egy olyan hétvégére van szükségünk, ahol az FP1-en jó beállítással indulunk és onnan építkezhetünk. Jerezben általában hőség van, és nekem kedvezőek azok a kondíciók, fekszik nekem ez a pálya szóval nyugodt vagyok!” – mondta el Sebestyén.

Sebestyén Péter 11. hellyel kezdte a jerezi versenyhétvégét.

Fotó: Facebook/Sebestyén Peti

Rajta kívül Győrfi Alen is tagja a mezőnynek.

Az első Supersport-vb hétvégéjét most teljesítő Győrfi a 28 fős mezőnyből a 26. helyezést érte el a pénteki két szabadedzés összesített eredménye alapján.

A Team Toth Yamahájával induló motoros folyamatosan gyorsuló tendenciát mutatott a szabadedzéseken, és ugyan hat másodperces hátránnyal zárt, de két ellenfelét így is megelőzte.

A szombati időmérőre 11:40-kor kerül sor, míg a vasárnapi futam 12:15-kor rajtol.

Sebestyén Péter saját bemutatkozója közösségi oldalán:

Nem is emlékszem rá, de mesélték, hogy hamar kezdtem. Járni is alig bírtam, de a lábbal hajtós, műanyag motorommal száguldoztam lefele Budapest legmeredekebb lejtőin. Alig telt el pár év, azon kaptam magam, hogy az emberfeletti munka eredményeként, amit a családom és közeli ismerősök fektettek abba, hogy motorozhassak, megkezdtem a nemzetközi pályafutásom. 12 éves korom óta járom körbe a világot és versenyzem a legnívósabb bajnokságokban, elismert pilóták ellen. Hamar megtanultam, hogy a tehetség kevés ahhoz, hogy sikert érjek el ebben a sportban. Magyarországról érkezve nagyon nehéz olyan csapat színeiben versenyezni, ahol kiemelkedő eredményeket lehet elérni, ezért élsportolóként folyamatosan arra készülök, hogy a megfelelő pillanatban a csúcsformámat hozzam. A háttérben is kemény munka folyik, egy komplex menedzsment, a Sport and Events Academy foglalkozik immár 10 éve a sportpályafutásom építésével. A sok befektetett idő és energia kifizetődik, a szakágban jelenleg egyedüliként képviselem Magyarországot világbajnoki versenysorozaton. A motorozáson túl szeretem kipróbálni magam sok más sportban és helyzetben, az egészséges életmód pedig elengedhetetlen számomra. Úgy gondolom, hogy a sport megtanít mindenre. Ahogy az a versenyzésben, úgy a pályán kívül is nagyon fontos az alázat és a tudatos karrierépítés, illetve a példamutatás a fiatalabb generáció számára. Most itt van egy remek lehetőség, hogy újabb szintre léphessek. Hosszú évek után, amik során folyamatosan csapatot és kategóriát kellett váltanom, tavaly megkezdtem az angol CIA Landlord Insurance Honda csapattal a közös munkát és a folyamatos pontszerzések és egy top10-es eredmény után folytatjuk 2019-ben is az együttműködést. Remekül kezdődött a szezon, egyből egy 8. pozícióval nyitottam a szezont... Mottóm: "Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz! Igen, ilyen egyszerű ez. "

Will Rogers

Forrás: Facebook/Sebestyén Peti