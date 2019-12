Hetekkel ezelőtt végigfutott a magyar médián az Amerikában versenyző félig magyar Rossi Moore neve, aki 12 évesen olyannyira felhívta magára a MotoGP világának a figyelmét, hogy 2020-ban ő lesz a sportág legfiatalabb szponzorált versenyzője.



Szerencsére nem kell ilyen messzire utaznunk, hogy hasonló tehetséget találhassunk.



A székely Miklós Richárd neve szintén kezd egyre ismertebb lenni a Drift versenyvilágának köreiben. A csupán 11 esztendős kisfiú született tehetség, a vérében van az autók szeretete, és kora ellenére a felnőtt mezőny versenyeiben nem egy alkalommal képes “meglepni” a jóval rutinosabb “öreg motorosokat”. Ricsi 3 éve ült először a kormány mögé egy rally autóban, de már az első pillanatban feltűnt mindenkinek, hogy nemcsak korára nem jellemző módon szakszerűen, hanem ösztönösen is fogja meg a kormányt, a többi részletről nem is beszélve.



Amikor először hallottam róla, nem hittem, hogy egy 11 éves gyerek képes “megülni akár 600 lovat is”. Minél több videót láttam róla, annál hihetetlenebb volt a

dolog számomra. Nemrég volt szerencsém találkozni vele és kedves “csapatával”, a családjával, és mély benyomást tettek rám. Ahogy fogalmaztam, ők minden körülmény közt egy csapatban, összetartva versenyeznek. Ricsi a pilóta, édesapja Tibor és nővére Vivien a technikai stáb, édesanyja Enikő pedig a vezérszurkoló. Ricsi 2008 augusztus 28.-án született Csíkszeredában. Szülei már éltek előtte is Magyarországon, de Ricsi születése után véglegesen Magyarországra, azon belül pedig Dunavarsányba költöztek, ahol azóta is autógumikkal foglalkoznak.



Innen már meg is van a kapcsolat az autókkal, de még ebből nem tudtam elképzelni, hogyan került volán mögé 8 éves fiúcskaként. Kérdésemre Ricsi válaszolt, akinek ez volt az első interjúja, és kicsit szokatlan is volt számára a dolog. “Nyolc éves koromban édesapám elvitt a nővéremmel együtt minket egy rallyautó vezetésre. Ezzel lepett meg. Nagyon élveztem már az első pillanatban, teljesen természetesnek éreztem a volán mögött ülni”. A büszke édesapa kiegészítette a történetet, hogy ez az élményautózás a Radó Rally-suli pályáján történt. “Radó István neves versenyző és oktató egyből meglátta Ricsiben a tehetséget. Már az a pillanat, amikor megfogta a kormányt elég volt hozzá. Radó Istvánnak van egy gyerekcsapata, és meghívta Ricsit edzeni és versenyezni. Onnantól kezdve visszajáró vendégek lettünk a versenypályákon, és az életünk részévé vált az autó, de mostmár nemcsak mind szállítóeszköz, hanem mint sportra használt jármű is. ”



“Én próbáltam más sport felé is terelni, mivel csíkszeredaiak vagyunk, járt egy ideig jégkorongozni. Székely gyerekként a hokicsapata marasztalta a fiamat, de ő mégis az autóversenyzést választotta”- mesélte az édesapja.

Ricsi az első időkben a rally sportág csínját-bínját sajátította el, és 17 kupát nyert csapatával. Időközben lehetősége volt együtt autózni Bauer Bencével egy pár alkalommal ami nagyban befolyásolta hogy megismerkedjen a drift világával. Egy átlagember szervezetének nagyon megterhelő ez a fajta sebességváltás, illetve a folyamatos fizikai ráhatások, de Ricsin nem látszott ilyen probléma, sőt felpezsdült tőle a vére. Édesapja elmesélte, hogy innentől kezdve dönteni kellett, merre tovább. “Már amúgy is terveztünk vásárolni egy külön autót, úgy gondoltuk ideje már. Egyre kényelmetlenebb és személytelenebb volt várni a közös autóra, amíg egyik vagy másik versenyző befejezi az edzést, majd átállítani a széket és a pedálsort. A nagy kérdés az volt, hogy milyen úton menjünk tovább? Ricsi egyértelműen a drift mellet döntött, mert nagyon megtetszett neki. Nagyon sokat köszönhetünk Radó Istvánnak a versenyautó vezetéséhez szükséges alapok elsajátításában, és nem zárjuk ki azt, hogy valamikor visszatérjen majd a „gyökerekhez”. Ricsi edzője nagyon szerette volna, ha a rally mellett marad, de végül mégis a Driftet választottuk.”



A Drift Japánból indult, az egyszerű embereknek a legismerősebb a Halálos Iramban Tokió Drift című filmből lehet. Több országban már nagy hagyománya van, Európában a leghíresebb verseny a Drift Masters, mely az európai bajnokok versenye. Három kategóriája van a Drift versenyágnak, a Street, a semi-pro és a pro kategória. Ricsi a Street kategóriában kezdte, ahol egy autó van csak a pályán és veszi az akadályokat. A semi-pro és a pro kategória viszonylag hasonlóak, két autó van a pályán, és a másodiknak le kell követnie az elsőt. Mintha szinkronban haladnának. Ha lemarad, vagy az első el tudja hagyni a másodikat, a szerint változik a pontozása. A mozdulatok közben viszont pontosak kell, hogy maradjanak. A hátsó autó helyzete veszélyes, hiszen a nagy füstben sokszor semmit sem lát. A szabályok és a technikai paraméterek a két kategória szerint változnak, de az alap az ugyanaz. Ricsi első autója egy 220 lóerős V8-as 4000-res BMW volt.



A saját autó nagyon nagy lázba hozta Ricsit. Hamar megtanulta a Drift alapjait, majd a trükkjeit. A Street kategória Magyarországon és még néhány országban létezik. Ricsi édesapja elmondta, hogy nem szeretnének egyből semi-pro kategóriába indítani még Ricsit, mivel úgy gondolja érdemes a szamárlétrán felfelé haladva elérni a megfelelő szintet. “Szeretnénk, ha először megnyerné a Street kategóriát, majd utána mehet feljebb.” Erre egyre inkább reális esély kínálkozik az „új autójával”, ugyanis nemrég Ricsi “kinőtte” az elsőt autóját, és mivel egyre inkább igény volt egy pörgősebb autóra, így lecserélték azt egy E46-os turbós BMW-re. Ennek az autónak a 600 fölötti lóereje még túl erős volt neki, de padon bekalibrálták 467 lóerőre és 679 Nm-re. Ricsi büszkén meséli, hogy az új autót Lucának hívják.



Cikkünk a napokban folytatódni fog. Nemsokára megismerhetik a magyarországi Drift versenyek világát, Ricsi felkészülésének a részleteit, illetve a család további céljait. Addig is kövessék figyelemmel a SportHatárokNélkül.hu oldalát.

Magyarországon jelenleg két autós szervezet és az általuk szervezett két Drift bajnokság van, Ricsi legfiatalabb versenyzőként, csupán 11 évesen mindkettőben szerepel.

Borítókép: Facebook/ Miklós Ricsi

Fotó: Facebook/ Miklós Ricsi