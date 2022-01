Az argentin Orlando Terranova nyerte az autósok mezőnyében a szaúd-arábiai Dakar-rali hatodik szakaszát pénteken, melyen az összetettben élen álló katari Nasszer al-Attijah 15 perccel növelte az előnyét.

Terranovának a 2015-ös viadal óta ez az első részsikere, miután több mint egy perccel gyorsabban teljesítette a 404 kilométeres szelektív szakaszt, mint a második Mattias Ekström. A harmadik idő a szaúdi Jazid al-Radzshié lett, aki így az összetettben feljött a második pozícióba, megelőzve a kilencszeres rali-világbajnok Sebastien Loeböt, aki több mint 15 perces hátrányban ért célba a pénteki szakaszon Al-Attijah-val szemben.

Watch the Dakar 2022 - Episode 5 in your own language with the links below

: https://t.co/vKXMRrREBC

: https://t.co/fo5JrodyOe

https://t.co/cv8CGK89i7 #Dakar2022 pic.twitter.com/8qIzbgXTnp