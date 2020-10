A túraautó-világkupában (WTCR) címvédő Michelisz Norbertnek, és a gyorsasági kamion Európa-bajnokságon szereplő Kiss Norbertnek is hiányoznak a magyar szurkolók a pénteken (ma) kezdődő Super Racing Festival elnevezésű autósport-rendezvényről, amelyet a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendeznek a Hungaroringen.

Az esemény pénteki online sajtótájékoztatóján Michelisz Norbert úgy fogalmazott, nem tudja, nehezebb vagy könnyebb, de biztosan más lesz számára nézők nélkül versenyezni. Hozzátette, menet közben látni szokta, de nem hallja a tömeget, nagy különbséget akkor érez, amikor nem ül az autóban.





"Olyankor jó értelemben nagyobb a feszültség és a nyomás, ez mindig segít a maximumon pörögni. Most nagyon furcsa a teljes üresség" - nyilatkozta a Hyundai Motorsport pilótája.

A kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert úgy fogalmazott, nagyon különleges érzés számára hazai pályán szerepelni, nézők nélkül valóban más lesz a hangulat, ezért nagyon sajnálja, hogy így alakult. Elárulta, még a családjuk sem lehet jelen a mogyoródi pályán.



Az eseményre eredetileg áprilisban került volna sor, a világjárvány miatt azonban elhalasztották, és sokáig kétséges volt az is, hogy egyáltalán megrendezhető lesz-e idén.



Michelisz közölte, nagy érvágás volt, hogy a Nürburgringen bojkott miatt nem indultak, mert száraz és esős időben is versenyezhettek, ezáltal jelentős tapasztalatokkal gazdagodtak volna. A Hyundai Motorsport mindkét csapatával, így a címvédő Micheliszt foglalkoztató BRC Racinggel is visszalépett a nürburgringi versenyhétvégétől. Andrea Adamo, a Hyundai Motorsport vezetője indokként elmondta, érzésük szerint a vállalatukat és a csapataikat sem kezelik egyenlően a többiekkel, és nem szívesen látják őket a mezőnyben. A döntés előzménye, hogy Adamo már az első, Zolderben rendezett forduló után kritizálta a motorvezérlő-egységre (ECU) vonatkozó, idén bevezetett szabályozást, valamint aggályokat fogalmazott meg a teljesítménykiegyenlítő (BOP) rendszer alkalmazásáról.



"Szépen lassan haladunk, nem teszteltünk sokat a szezon előtt, jelenleg a megismerési folyamat kellős közepén vagyunk. Látok rá esélyt, hogy szombaton esni fog az eső, ami kiszámíthatatlanná teszi az erőviszonyokat, a mi esetünkben pláne" - magyarázta Michelisz.



Hangsúlyozta, örül neki, hogy tempóban ott voltak a mezőny elején Szlovákiában, de sok ponttól estek el szerencsétlen szituációk miatt.



"Egy jó mogyoródi hétvégével minden elképzelhető, most már különös jelentősége van annak, hogy az ember ne hibázzon. Az erőviszonyok hétvégéről hétvégére változni fognak, és immár kulcskérdés, hogy mindig ott legyünk első tízben az időmérőn" - vélekedett.



A WTCR idei szezonja szeptember közepén rajtolhatott el a belgiumi Zolderben, és azóta további két fordulót rendeztek meg, szeptember végén a Nürburgringen, az elmúlt hétvégén pedig a magyar-szlovák határhoz közeli Slovakiaringen. Michelisz dobogóra még nem tudott állni. A túraautósoknál még két versenyhétvége lesz a magyarországi eseményt követően, Spanyolországban és Olaszországban.



Kiss Norbert reményét fejezte ki, hogy nagy előnyt jelent majd számára a hazai, jól ismert környezet, hiszen sokat tesztelhettek a Hungaroringen, ahol bíztató köridőket ért el, vagyis a hazai pályája előnye nem csak a régi tapasztalatokon alapul.



"Nem ijedünk meg az esőtől, de kiszámíthatatlanná teszi a versenyt, könnyebben történnek meg váratlan események" - mondta a Révész Truck Racing Team pilótája.



Hozzáfűzte, nagyon jók a tapasztalataik az új versenyautóval, és ha nem történik valami váratlan, mindenképpen a győzelemért fognak harcolni, vagyis ismét ott lesznek a mezőny elején. Jelezte, az összetettben éllovas német Sascha Lenz ezúttal nem indul.



A kamion Európa-bajnokság mostani szezonja szintén csúszott a koronavírus-járvány miatt, sőt az előzetesen tervezett viadalok közül azóta már kettőt törölni kellett. Az idény augusztus végén Csehországban kezdődött, Kiss a háromból egy futamot megnyert, valamint egy harmadik és egy hatodik helyet szerzett. Ezzel az összetettben a második helyen áll. A versenysorozatban nagy jelentősége van a Hungaroringen sorra kerülő fordulónak, ezután ugyanis már csak az olaszországi Misanóban áll rajthoz a mezőny november közepén.



Kiss Norbert elárulta, lehetséges, hogy nem hirdetnek hivatalos végeredményt az idény végén.



A túraautó-világkupa mezőnyében a címvédő Michelisz mellett rajthoz áll Tassi Attila, Boldizs Bence és Kismarty-Lechner Gábor is.



A mogyoródi hétvége pénteken (ma) kezdődik a kamionosok szabadedzéseivel, majd szombaton 10.30-tól időmérő edzést, 12.45-től és 14.50-től pedig két futamot rendeznek nekik. Vasárnap 10 órától újfent időmérő, 13.05-től és 15.05-től pedig két verseny következik. A túraautósok számára szombaton 15.30-kor indul az időmérő, a versenyeket pedig vasárnap rendezik, 9.15-től, 12.15-től, valamint 16.15-től.

