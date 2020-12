Napra pontosan egy évvel ezelőtt lett magyar sporttörténelmet írva a túraautó-világkupa (WTCR) bajnoka Michelisz Norbert, aki azóta óriási energiákat mozgósított annak érdekében, hogy megtalálja az utódját: azt a tehetséges szimulátorost, aki hozzá hasonlóan a számítógép mögül a világ élvonalába juthat autóversenyzőként. Michelisz és a M1RA filmet forgatott a kiválasztás olykor drámai pillanatairól. Premier szombaton 17:30-kor a Sport 1-en.

Amikor tavaly Malajziában megnyertem a WTCR-t, újra láttam magam előtt a tizenöt évvel korábbi önmagamat. Akkoriban a pécsi albérletben sokszor az egyetemi előadások helyett is szimulátoroztam, pedig már kezdtem lemondani a gyerekkori álmomról, hogy egy nap igazi versenyautót vezessek – emlékezett vissza Michelisz Norbert, Magyarország legsikeresebb autóversenyzője. Egy éve nemcsak a bajnoki trófea, hanem felelősség is került a kezembe, hogy megpróbáljak visszaadni valamit a közegnek, amelyből én is indultam. Személyes ügyként vágtam bele a szimulátoros tehetségkutatóba a tavasszal, a legjobbakat pedig világszínvonalú, motorsport-specifikus fizikai, pszichológiai és mentális tesztnek vetettük alá, amelynek a végén kétfajta versenyautóban kellett bizonyítaniuk a Hungaroringen. Így találtuk meg a győztest.

A #NextMichelisz nevet viselő programban kiválasztott versenyző 2021-ben teljes évadot teljesíthet a többszörösen az év legjobb magyar motorsportcsapatának megválasztott és nemzetközi bajnoki címekkel rendelkező M1RA színeiben egy gyorsasági bajnokságban, amelyet később választ ki Michelisz és a csapat közösen.

A tudományos alapokra is helyezett kiválasztási folyamatban öt szimulátoros vett részt, akik a #NextMichelisz első szakaszából, a tavasszal rendezett Hungaroring E-sport Bajnokság öt fordulós szezonjából kerültek a program döntőjébe. Az online bajnokságot a RaceRoom Racing Experience nevű platformon bonyolították le, amely a WTCR hivatalos szimulátora, és a valódi versenyautók élethűen modellezett virtuális változatai szerepelnek benne.

A teljesen ingyenes online bajnokságra bárki benevezhetett, az egyetlen feltétel azt volt, hogy magyarnak kellett lenni, és a RaceRoom történetének legsikeresebb nemzeti sorozata lett belőle, miután 4467-en vettek részt a selejtezőkön. Közülük 39-en jutottak be a bajnokságban legalább az egyik fordulóba, az első öt helyezett pedig Báldi Gergő, Nagy Dávid, Pinczés Ádám, Csuti Zoltán és Leitner Norbert lettek. Ők jutottak tovább a kiválasztás döntő szakaszába, amelynek pillanatairól dokumentumfilm készült. Ebből derül majd ki, hogy ki nyerte meg a

#NextMichelisz tehetségkutatót, azaz melyik szimulátorosból válhat igazi autóversenyző 2021-ben. Bemutató szombaton 17:30-kor a Sport 1-en.

"Nem az volt a célunk, hogy azt válasszuk ki, aki jelenleg a leggyorsabb, mert az csak pillanatnyi állapot. Azt kerestük, hogy ki az, akivel a legmesszebbre juthatunk hosszú távon. Azt gondolom, hogy a kiválasztottnak van esélye arra, hogy hasonló karriert fusson be, mint én, vagy akár még jobbat is." - árulta el Michelisz.

Aki szombaton 17:30-kor lemarad a Sport 1-es premierről, az aznap 20:00-kor a M1RA és Michelisz Norbert Facebook-oldalain is megnézheti a filmet, amely azokon később is elérhető lesz.

Forrás: M1ra.hu