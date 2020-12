Szaúd-Arábia megerősítette, hogy januárban megrendezi a hagyományos Dakar-ralit, azzal együtt is, hogy az arab ország vasárnap felfüggesztette nemzetközi járatait a koronavírus több országban észlelt mutációja miatt.

A SoyMotor portál beszámolója szerint a szaúdi hatóságok arról biztosították a sivatagi tereprali-viadal 2021-es résztvevőit, hogy minden érintett - az egészségügyi előírások szigorú betartása mellett - gond nélkül eljuthat a január 3. és 15. közötti verseny rajthelyére. Akiknek sikerült jegyet foglalniuk Dzsiddába, azok számára különjáratokat szerveznek, függetlenül attól, hogy melyik országban tartózkodnak - közölték a szervezők.



A Szalay Balázs, Bunkoczi László páros december 2-án jelentette be, hogy részt vesz a versenyen.



A Dakar-ralit 1979-ben rendezték meg először, Párizs és a névadó szenegáli főváros között, utána viszont Európán és Afrikán kívül is több országban sor került rá, volt már dél-amerikai helyszín nem egyszer, a 2020-ast pedig már a mostani ázsiai házigazda, Szaúd-Arábia bonyolította le.



A viadalon több kategóriában - autóval, motorkerékpárral, kamionnal és quaddal - is versenyeznek a résztvevők.



A január 2-i prológgal együtt a szaúdi dűnéken összesen 7658 kilométer megtétele vár a mezőnyre. A rajthely és a célállomás egyaránt Dzsidda városa.

Borítókép: racevloggers.com