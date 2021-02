A Forma-3-as világbajnoki sorozatban indul az idén az amerikai Juan Manuel Correa, aki részese volt a francia Anthoine Hubert halálos balesetének a Forma-2-es sorozat 2019-es belgiumi futamán.

A 21 éves versenyző szerződtetését hétfőn jelentette be az F3-as ART Grand Prix istálló.



"Rendkívül szerencsés vagyok, hogy újra versenyezhetek mindazok után, amin keresztülmentem" - mondta Correa és hozzátette, az álma változatlanul az, hogy a Forma-1-ben szerepeljen, és a mostani az első lépés a visszatérés felé vezető útján. Úgy fogalmazott, bár másfél éve nem vezetett, számára most futamgyőzelemmel ér fel, hogy újra beülhet egy versenyautóba.



Az ecuadori születésű versenyző 2019. augusztus 31-én szenvedte el a súlyos balesetet, melyben a francia Anthoine Hubert az életét vesztette.



A Spában rendezett futamon Hubert a második körben nekicsapódott a gumifalnak, majd szerencsétlenségére a pályára visszasodródó autójába 218 kilométer/órás sebességgel belerohant Correa. Az ütközés következtében Hubert kocsija kettétört, a versenyzőt kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét.



Correának mindkét lába eltört, a gerincvelője is megsérült, és három hétig mesterséges kómában tartották, majd hónapokig kezelték.

