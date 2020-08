A japán Sato Takuma nyerte az autós IndyCar-sorozat legendás versenyét, az indianapolisi 500 mérföldes viadalt.



Fotó: Andy Lyons/Getty Images



A 43 éves pilóta 2017-ben is diadalmaskodott itt - első japánként. A második sikere azt jelentette, hogy bekerült abba a 20-as elitbe, akiknek legalább kétszer sikerült megnyernie az Indy500-at.

Sato 2002 és 2008 között a Forma-1-ben szerepelt, 90 futamon indult, de utána nem kapott szerződést. Az IndyCarban 2010 óta versenyez. Elmondása szerint nem is tudta elképzelni, hogy ennyi idősen még lehetőséget kap.

"Negyven fölött... és még mindig vezetek. Egy álomban élek. Az emberek azt mondták, hogy talán 2012 lehetett a csúcsom. De kaptam egy második esélyt. El sem tudtam képzelni, hogy a Forma-1-nél hosszabb időt tölthetek ebben a sorozatban, pedig már több mint tíz éve itt versenyzek" - fogalmazott Sato.

Hozzátette: még mindig éhes a sikerre, és az Indy500-as energiát ad.

A több balesetet is hozó viadalt - amelyet 1911 óta rendeznek - először tartották augusztusban (eddig mindig a háborús hősök május 30-i emléknapjának hétvégéjén futották), és ugyancsak a koronavírus-járvány miatt először fordult elő, hogy nézőket nem engedtek be, pedig rendszerint 400 ezren is kilátogatnak a viadalra.

