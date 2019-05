Nem sikerült igazán jól eredmények tekintetében a TCR Europe sorozatban, a Zengő Motorsport színeiben versenyző magyar pilótának, Tenke Tamásnak, aki mindkét futamon kényszerűen állt ki.

Az első futam rajtjakor került bele a mezőny sűrűjébe Tenke, ahol a nagy helyezkedés miatt megsérült az autója, így körhátrányba került, mivel ki kellett azonnal állnia. Végül a 25. helyen rangsorolták. A második versenye hasonlóan szerencsétlenül alakult, amikor újabb technikai problémák miatt ki kellett állnia. Mindezek ellenére nagyon pozitívan értékelte a versenyző a hockenheimi hétvégét.

– Türelmetlenül vártam már a hockenheimi TCR Europe-os debütálásunkat. Ismét egy új pályával ismerkedhettem meg, de kivételesen most járt a csapat is itt először. Így a pálya bejárást is közösen ejtettük meg. Egész hétvégén hibátlanul működő autóval körözhettem a pályán, új mérnökökkel dolgozhattam együtt akikkel nap mint nap késő estig elemeztük az adatokat és terveztük meg a következő nap stratégiáját. Nagyon komoly szintet képvisel ez a sorozat, nagy csapatok, rutinos pilóták között kell megmérettetnünk magunkat – részletezte Tenke a Zengő Motorsport Facebook oldalán. – A versenyek sajnos balszerencsésen alakultak, mindkétszer a boxba kellett hajtanom technikai probléma miatt amik test-test elleni küzdelemben keletkeztek az autóban. Nagyon sok információval gazdagodtunk a hétvégén, egyre jobban szokunk össze a csapattal és kezd kialakulni az irány ami a fejlődést segíti elő. Minden egyes kilométert amit az autóban tölthetek az fontos tapasztalat számomra. Kemény versenyeink várhatóak a szezon további részében ahol célunk a fokozatos felzárkózás a mezőny elejéhez. Most látok bele igazán hogy mennyi dolognak kell stimmelnie a siker elérése érdekében. Biztos vagyok benne hogy mindent megteszünk az eredményességért, mivel mind azt csinalhatjuk amit igazán szeretünk.

A másik magyar pilóta, Nagy Dániel pontot szerzett, így a M1ra Motorsport versenyzője a 11. helyen áll 55 ponttal összetettben.

Az első futam