Nagyszerűen kezdődött a szezon a Zengő Motorsport számára.



A magyar csapat versenyzője, Nagy Dániel ezen a hétvégén a TCR Europe első nagydíján állt rajthoz a Slovakia Ringen. A magyar versenyző az ötödik pozícióból vágott neki az első futamnak, amin két helyet sikerült javítania, így végül dobogónak örülhetett.

