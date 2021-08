Michelisz Norbert motiváltan várja a hungaroringi versenyhétvégét.



Augusztus 20. és 22. között a WTCR mezőnye a mogyoródi versenypályán méri össze erejét. A viadal ezúttal ismét nézők előtt zajlik majd, a magyaroknak pedig érdemes lesz kilátogatnia a helyszínre, hiszen számos hazai pilótának és csapatnak drukkolhatnak majd. Michelisz Norbert mellett Tassi Attila és Boldizs Bence is harcba száll a pontokért, de pályán lesznek a magyar Zengő Motorsport tagjai is.



A drukkerek jelenléte Michelisz Norbertet is motiválja. A versenyhétvége előtti sajtótájékoztatón a 2019-es versenysorozatot megnyerő pilóta elmondta, nagyon várja már a futamot. Hozzátette úgy érzi sikerült kipihennie magát, így újult erővel vág neki a kihívásnak. Egyúttal mindenkit arra bíztatott, szurkoljanak az összes magyar pilótáért.







A Sport 365.hu kérdésére kifejtette, sokkal érettebnek érzi magát, mint 10 évvel ezelőtt, amikor az akkor még WCC nevű sorozatban először kigördült a mogyoródi pályára.

Elmondta, akkor még abszolút újoncnak és zöldfülűnek érezte magát, az olyan nagy nevek mellett, mint Yvan Müller. Hozzátette, azóta sokkal magabiztosabbá és gyakorlottabbá vált, annak ellenére, hogy néha még mindig megkérdőjelezi magát.

Kifejtette, 2019-es győzelme óta még többet változott, és a mostani magabiztos hozzáállása az, ami segít neki megküzdeni azzal a helyzettel, hogy jelenleg hátrébb helyezkedik el a bajnoki tabellán.



Az 52. születésnapját a napokban ünneplő Yvan Müller-t arról kérdeztük, mi az, ami még ennyi idő után is motiválja.



A francia elmondta, 2016-ban, amikor úgy döntött visszavonul, már nagyon unta a versenyzést, most viszont a vele egy csapatban versenyző unokaöccse, Yann Ehrlacher motiválja őt.

Kifejtette, hogy az ő érkezése nélkül valószínűleg már abbahagyta volna, most viszont örül neki, hogy van kivel megosztania a tapasztalatait mind a versenyekről, mind az életről. Hozzátette, úgy érzi Yann fiatalon tartja őt.

