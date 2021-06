Legutóbb a 2019-es szezonzárón állt fel a dobogóra Michelisz Norbert a WTCR-ben, aki akkor szerezte meg a világbajnoki címet, és most Estorilban visszatért a top háromba: a második futamon a harmadik helyen végzett. A futamgyőzelmet pedig Tassi Attila szerezte meg.

Az első futam nem tartott sokáig Michelisz Norbert számára Estorilban, hiszen a rajt után az autójába szaladt hátulról Néstor Girolami, ami miatt kénytelen volt feladni a versenyt. Mindkettejük autója sérült, Michelisz Hyundaija úgy tűnt, hogy rendbe jött a második futamra, a vétkes argentinét viszont nem tudták időben megszerelni, ezért csak a rajtrács végéről indulhatott.



Így Michelisz a hatodik helyről eggyel előre lépve, újra az ötödik helyről rajtolhatott.

A rajtnál a pole-ból induló Esteban Guerrieri lefulladt ás állva maradt az autója a pályán. Mivel Michelisz mögüle indult, ki kellett kerülnie, így Urrutia megelőzte őt, tehát egy pozíciót nyert és veszített is Guerrieri miatt, azaz maradt az ötödik helyen. Nem sokkal később be kellett jönnie a biztonsági autónak Tom Coronel balesete miatt, akit Azcona lökött a falnak, akit később meg is büntettek.

Miután kiment a safety car, Michelisz gyorsabb volt az előtte haladó Urrutiánál, és a negyedik kör végén meg is előzte őt, amivel feljött negyediknek. A tizedik körben az élen haladó Tiago Monteiro motorháztetője a célegyenesben felnyílt, ezért kiintették a pályáról. Ezzel Tassi Attila vette át a vezetést, Michelisz pedig már a dobogós, harmadik helyen találta magát.

Tassit három Hyundai üldözte, sorrendben Vernay, Michelisz és Tarquini. A sorrend már nem változott az élen, a Honda magyar versenyzője az első futamgyőzelmét aratta a WTCR-ben, Michelisz pedig először állt dobogóra a 2019-es malajziai szezonzáró óta, amikor világbajnok lett.

Borítókép: Facebook.com/ Tassi Attila

Forrás: Michelisz.hu