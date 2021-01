Nagyot bukott és kórházba vitték a motorosok között összetettben második helyen álló ausztrál Toby Price-t a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali keddi szakaszán.

A kétszeres bajnok versenyző a Neom környékén zajló, 578 kilométer hosszú etap gyorsasági részének 155. kilométerénél esett szerencsétlenül, a balesetben a bal karja és válla sérült meg. A címvédő Ricky Brabec és a brit Sam Sunderland megállt segíteni bajba jutott társuknak, a szervezők pedig jelezték, hogy mindkettőjüknek jóváírják a Price mellett töltött időt. Szintén közölték, hogy Price-t Tabukba szállították, hogy megröntgenezzék.

@tobyprice87 has to abandon.



The Australian has crashed after 155km and has injured his left arm and shoulder. The medical team has airlifted the rider, who was conscious, to the hospital in Tabuk for X-Rays. #Dakar2021 pic.twitter.com/LjVwFp1L7u