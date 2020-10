A kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert óriási csatában a második helyen zárta a gyorsasági kamion Eb magyarországi állomásának első futamát, a Hungaroringen zárt kapuk mögött zajló Super Racing Festival szombati napján.

A versenyt a cseh Adam Lacko (Freightliner) nyerte, harmadikként a címvédő német Jochen Hahn (MAN) zárt.



Kiss a délelőtt rendezett időmérő edzésen ötödik lett, hátránya két másodperc volt a pole pozíciót megszerző Lackóval szemben.



A 11 versenykamionból álló mezőnynek nem volt könnyű dolga, hűvös, ködös, esős időben kellett teljesítenie a kvalifikációt, majd a kora délutáni első futamot is.

A start előtt a túraautó-világkupában címvédő Michelisz Norbert is kisétált a rajtrácsra, ahol egyrészt közelről szemügyre vette a kamionokat, másrészt pedig a Révész Truck Racing Team 40-es rajtszámú MAN-jében ülő Kiss Norbertet is igyekezett bíztatni.



A 11 körös viadal rajtjánál elmaradtak az izgalmak, az időjárási körülmények miatt ugyanis az egész pályán sárga zászlós figyelmeztetés volt érvényben, így senki nem előzhetett. A mezőnyt a második kör elején engedte el a versenybíróság, Lacko az élen meglépett, Kiss pedig igyekezett tapadni az előtte negyedikként haladó Antonio Albacetére.



Fotó: Tóth Zsombor/Shootthespeed



Lacko az élen magabiztosan száguldott, a második Anthony Janiec viszont látványosan lassabb volt, mint a mögötte érkező trió, és egyértelműen feltartotta Jochen Hahnt, valamint Albacetét és Kisst.

A hajrához közeledve Janiec elnyúlt egy picit az üldözőitől, közben Kiss egyre közelebb férkőzött Albacetéhez, akit a kilencedik kör elején, az első kanyarban egy remek manőverrel meg is előzött. Egy körrel később szinte ugyanezt az előzést mutatta be a magyar versenyző a célegyenes végén Hahnnal szemben, így feljött harmadiknak. Kiss szemmel láthatóan gyorsabb volt Janiecnél is, akit az utolsó körben utolért, megtámadni viszont már nem tudta.



A versenybíróság ugyanakkor a három pályaelhagyás miatt 30 másodperces időbüntetéssel sújtotta a francia pilótát, így Kiss második lett, Hahn pedig harmadikként végzett.

"Reménykedtem, hogy nem kell esőben mennünk, mert ilyen időjárásban Lacko jóval gyorsabb, mint bárki a mezőnyben" - mondta a futam után az MTI-nek Kiss. Hozzátette, a verseny első felében nem akart felesleges kockázatot vállalni, ezért hagyta az előzéseket az utolsó körökre. - "Örülök a második helynek, ez egy jó eredmény a körülmények ismeretében. A végén még meg akartam támadni Janiecet is, de szóltak rádión, hogy büntetése van, ezért nem erőltettem."





Fotó: Facebook/Kiss Norbert



A kamion Eb mezőnyének hétvégi második futamát 14.50-től rendezik, Kiss azon a versenyen a hetedik helyről startolhat majd.

Végeredmény, 1. futam (a dobogósok):



1. Adam Lacko (cseh, Freightliner) 29:08.719 perc

2. KISS NORBERT (MAN) 24.537 másodperc hátrány

3. Jochen Hahn (német, Iveco) 28.733 mp h.

Borítókép: Tóh Zsombor/Shootthespeed