Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 27-én:

8:10: Nordi Mukiele a Paris Saint-Germain-ben folytatja. A francia klub és az RB Leipzig aláírta egymással a papírokat, már csak a játékosszerződés aláírása és a hivatalos nyilatkozat van hátra.



Paris Saint-Germain and RB Leipzig have completed, signed paperworks for Nordi Mukiele’s transfer. Done deal, official statement will follow after player contract signing. #PSG



Campos completes third signing and Mukiele respects agreement with PSG despite Chelsea attempt.