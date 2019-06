A magyar érdekeltségű pilóták közül a M1RA-t erősítő Luca Engstler és Nagy Dániel a 16. és 21., míg a Zengő Motorsport színeiben induló Tenke Tamás pedig a 25. helyre kvalifikálta magát. Az első sorból Borkovic és Kajaia indulhatott – a grúz pilóta pontosabban csak indukhatott volna, mivel ő a rajtrácson ragadt. Nem sokkal tartott tovább a versenye Nagy Dánielnek sem, a Les Combes után állt a falba, némi külső segítséggel. Negyed órával a leintés előtt bejött a biztonsági autó a pályára, Bihel törte össze az autóját az Eau Rouge felé menet.

Julien Briché győzelmével ért véget a második spái verseny.

Fotó: www.tcr-series.com

Jó tíz percig tartott, mire a két Hyundai-t eltakarították a pályáról, így csak öt perc és további egy kör maradt a mezőny számára a versenyzésre. Borkovic ugyan megőrizte a vezetést, ám a Les Combeshoz érve már Briché állt az élen, ráadásul a szerbet Clairet ki is forgatta a pályáról. Hasonlóan járt az utolsó előtti körben a pontversenyt vezető Magnus, akinek egy ütközés után sérült meg annyira az autója, hogy fel kellett adnia a versenyt. Briché szezonbeli harmadik győzelmét aratta Clairet és Homola előtt, ezzel az összetettben is átvette a vezetést. Luca Engstler a baleseteket kihasználva kilencedik pozícióban hozta be a Hyundait, Tenke Tamás pedig a 14. helyen ért célba a Cuprával. Folytatás július 13-14.-én a Red Bull Ringen.

Tenke nem kevesebb, mint tizenegy pozíciót jött fel a második futamon.

Csapata, a Zengő Motorsport interjút készített a pilótával a leintés után.

Videó: Facebook/Zengő Motorsport