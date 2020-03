Minden idők egyik legkeményebb Supersport mezőnye jött össze a 2020-as VB szezonra. Rengeteg pilóta érkezett a MotoGP kisebb kategóriáiból és természetesen az eddigi főszereplők sem gyengültek a téli felkészülés alatt.

Sebestyén Peti most ült életében először az éles Yamaha R6 versenymotorján és az OXXO Hungary Yamaha-Toth Team teljes stábja is itt állt össze, így hatalmas munka és rengeteg megválaszolandó kérdés várt mindenkire. Ennek ellenére stabilan ott tudtak lenni a középmezőnyben és, ha nem lettek volna technikai problémák, már most elérhetővé vált volna akár egy előkelőbb helyezés is.





A pozitív teszteredmények ellenére elég sok nehézség jelentkezett és az időjárási körülmények is megnehezítették a csapat dolgát. A pénteki értékes szabadedzések közül a délelőtti FP1, a félig esős, félig felszáradó pálya miatt szinte teljesen kiesett. Szombaton az időmérő után derült ki egy nagyobb hiba a beállításokban, melynek javítását vasárnap a warm up-on már nem volt elég idő megfelelően letesztelni. A futamon a 16. helyről indulva, egy esést elkerülve, Peti a 14. helyig zárkózott fel.



A világbajnokság egyetlen magyar szereplője természetesen nem elégedett a végeredménnyel, de bízik benne, hogy hamarosan minden összeáll:



„Csalódott vagyok a verseny miatt, a teszt eredményei biztatóbbak voltak.



A csapat nagyon jól dolgozott, úgy érzem elég sok rajtunk kívülálló ok is közbeszólt.



Nyilván ez volt az első versenyünk így együtt, próbáltam kicsit tesztként is felfogni, de mindenképpen szerettem volna egy jobb eredményt elérni. Nincs megállás, próbáljuk a problémákat megoldani és Qatarban már versenyképesebbnek lenni. Nem vagyunk nagyon messze csak 1-2 dolgot meg kell értenem jobban nekem is és a mérnököknek is a motorral kapcsolatban. Igazából a versenyen maga a rajt az egész jó volt, sajnos a 2. kör elején elkövettem egy hibát, picit megcsúsztam és kifutottam a fűre az 1-es kanyarban, ami egy elég gyors, tempós része a pályának.Ott sokat veszítettem már a verseny elején és visszaestem az utolsó helyre. Innen próbáltam a lehető legjobban menni, de a tempóm közel nem volt olyan amire számítottam. A verseny előtt is módosítottunk, ami úgy érzem, hogy nem vált be. Talán, ha a kezdést követő hiba nincs, akkor is max 1-2 hellyel tudtam volna előrébb lenni. A kerekecskére és a box kiállás viszont jól sikerült, ebben a legtöbb profi csapat is hibázott, az én szerelőim azonban remek munkát végeztek és köszönet nekik, hogy mindent beleadtak!”





Ifj. Toth Imre csapatfőnök szerint hamarosan beérik mindenki munkája:



„Hosszú hetet zártunk, természetesen nem így képzeltük el a végeredményt. Nem mondom, hogy csalódás ez a 14. hely, de Petiben és a motorban egyaránt rengeteg potenciál van és csak össze kell, hogy álljon az egész csomag. Minden pálya más, itt Phillip Islandon a megszokott alapbeállítás nem működik, amit például a spanyolországi teszten használtunk. Fontos, hogy Peti nem esett el, szerzett 2 VB pontot és a csapat rendkívül sokat dolgozott. Biztos vagyok benne, hogy Qatarban már teljesen más pozícióban lesz Peti, mivel mind ő, mind a motor képes top 10-es eredményre ebben az idei, rendkívül erős mezőnyben is!”





Tökölyi László, az OXXO Racing elnöke tisztában van vele mennyire időigényes egy sikeres csapatból kihozni a maximumot és szerinte már a mostani is fantasztikus eredmény első nekifutásra:



„Én elégedett vagyok! Olyan ez a szituáció, mint mikor el kell készíteni egy filmet. Van hozzá egy nagyon jó producer, aki a Sárosi Brunó, egy zseniális rendező, aki jelen esetben a Tóth Imi, és van egy elképesztően tehetséges színészünk Peti személyében. Megvan a kitűnő stáb, a megfelelő technikai háttér és ez volt az első forgatási nap. Elsőre ez jött ki belőle. Egészen biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk csinálni! Szeretném megköszönni mindenkine, aki segített és támogatott minket, hogy eljussunk idáig!”



A bajnokság két hét múlva a legendás esti fényes pályán, Qatarban folytatódik!

