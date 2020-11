Utolsó állomásához érkezett WTCR 2020-as évadja.



November 14-én és 15-én az aragóni nagydíjon bőgnek fel újra a motorok. Bár a helyszín megegyezik az előző futaméval, a szervezők a pályán végrehajtottak néhány változtatást, hogy még izgalmasabbá tegyék a végső összecsapást. A meghosszabbított hátsó egyenes és a 22 kanyar garatálja a szoros cstákat.



A 4. helyen álló Jean-Karl Vernay szerint az új pálya-elrendezés átírja majd a versenyt és ez mindenki számára jó lesz. Vernay hozzátette, reméli jó műsort szolgáltatnak majd a tv nézők számára.





Nem csak a pálya miatt lesz izgalmas a záró csata, hiszen még semmi nincs lefutva és csak az utolsó pillanatban fog kiderülni, hogy ki lesz az összetett győztese.



A címvédő Michelisz Norbert jelenleg a 14. helyen áll, de nem csak érte izgulhatunk majd. A Zengő Motorsport 3 pilótája közül Mikel Azcona áll a legjobban. A jelenleg 8. helyen lévő pilóta 3 jó futammal még akár a dobogóra is odaérhet, ráadásul nagy segítség lehet számára, hogy ismét hazai pályán versenyezhet.









Fotó: fiawtcr.com



A magyar pilóták közül jelenleg a Hondával versenyző Tassi Attila áll a legjobban. A Zengős Boldizs Bence a 18., míg Kismarty-Lechner Gábor a 19. helyen van.



A hétvége szombaton 9:30-kor rajtol majd az első szabadedzéssel. Vasárnap is érdemes lesz korán kelni, hiszen 9:15-kor elrajtol az első futam. A második futam 13:15-kor lesz majd, míg a szezon utolsó versenye15:15-kor kezdődik.

Borítókép: Facebook.com/ZengőMotorsport

