Varanoban tér vissza a CIV Ohvale GP-0 190 cc kategóriája. A Bester Capital Dubai Junior Team legfiatalabb pilótái, Rossi Moor és Farkas Kevin, az idei legjobb eredményüket érhetik el, hiszen várhatóan végre száraz körülmények között mérheti össze tudását a mezőny.

A Sport&Events Academy pilótái múlt héten felkészülésképpen elindultak a hazai országos bajnokságon, ahol kiemelkedően teljesítettek. Rossi Moor mindkét versenyt megnyerte, Farkas Kevin pedig az első versenyen egy kisebb hiba következtében elesett, a második versenyen viszont második helyet ért el. Ez a kiváló szereplés jól kiegészítette a kemény edzésmunkát, amit a srácok az előző futam óta végeztek.

Stefano Favaro a Sport&Events Academy alapítója és a Bester Capital Dubai Junior Team társtulajdonosa ismét erős szereplést vár a „kicsiktől”:

„Múlt hétvégén Sebestyén Peti eddigi legjobb versenye volt a Világbajnokságon, Görbe Soma pedig olyan lépést tett, amire senki nem számított, és 17. lett Európa legkeményebb utánpótlás bajnokságában. Soma csapattársa pedig dobogóra állhatott a Bester Capital Junior Team színeiben. Úgy hiszem, ez a jó sorozat most folytatódni fog, és talán Rossinak is sikerülhet versenyt nyerni. Farkas Kevin is folyamatosan fejlődik, hamarosan neki is esélye lehet a pódium közeli helyekért harcolni! Alig várom, hogy kezdődjön!”

Szombaton 5 szabadedzés vár majd Rossira és Kevinre, vasárnap pedig két kvalifikáció és két versenyük lesz a fiatal tehetségeknek!