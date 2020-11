A Zengő Motorsport 5 év után tudott ismét futamgyőzelmet aratni. A csapat megható videóban mutatta be milyen küzdelem áll a siker mögött.



A magyar istálló Mikel Azcona révén szerezte meg a dobogó legfelső fokát. A spanyol az Aragoni Nagydíj 2. futamában rajt-cél győzelmet aratott, és ezzel nagyon értékes pontokat szerzett a csapatának.



Azona a győzelmét követően azt mondta hihetetlen, ami történt és nem tudja megmagyarázni azt, amit érez.





„Lenyűgöző volt hazai pályán győzni. Az elejétől kezdve jól mentem. Ahogy a verseny előtt is mondtam az új Cupra elképesztő.”



A spanyolnál nagy valószínűséggel már csak Zengő Zoltán volt boldogabb. A magyar csapatfőnöknek 5 éves munkája ért be abban a pillanatban, amikor Azcona átszabta a képzeletbeli célszalagot.



Zengő az istálló közösségi oldalán ez a csapat sokkal több egy egyszerű alakulatnál, inkább azt mondaná, ez egy igazi család.







Kifejtette 5 évig együtt sírtak, együtt küzdöttek és együtt nevettek. Hétvégéről-hétvégre dolgoztak azon, hogy jobbá váljanak. Mint írta, ez a győzelem egy érzelmi sokk volt számukra.



Üzenetét azzal zárta, itt a példa arra, hogy az álmainkat nem szabad feladni.

