Miután utólag elvették Federico Caricasulo legjobb körét, Randy Krummenacher vághatott neki a pole-ból a Supersport-vb jerezi futamán. A startot azonban Lucas Mahias kapta el a legjobban, a két évvel ezelőtti világbajnok rögtön az élre tört. A harmadik körig tartott a kawasakis pünkösdi királysága: előbb Krummenacher, majd Caricasulo is visszaelőzte őt. Hátrébb többen is elvéreztek már a verseny elején: többek között Jules Danilo és Kyle Smith is bukott.

Mahias ugyan egyszer még próbálkozott Caricasulo mellett, de végül a francia hátrébb csúszott, az élen pedig a két Yamaha és Raffaele de Rosa igyekezett ellógni a többiektől. A Bardahl Evan Bros. párosa egymással is elkezdett csatázni, ezzel viszont Mahias és Jules Cluzel, sőt még Thomas Gradinder is bőven lőtávolon belül tudott maradni.

Fotó: WorldSBK Media

Öt körrel a vége előtt Cluzel lendült támadásba, az élre is tört, de Caricasulo és Krummenacher sem hagyta magát. A hajrára aztán Caricasulo le tudta rázni ellenfeleit, az olasz így idei második győzelmét aratta. Krummenacher második lett – továbbra is ez a legrosszabb eredménye 2019-ben –, így csak öt pontot bukott az előnyéből, a dobogót pedig Cluzel tette teljessé, megelőzve Gradingert, De Rosát és Mahiast.

Ami pedig a magyarokat illeti: Sebestyén Péter idei egyik legerősebb versenyét futotta, a PTR Honda versenyzője végig a nyolcadik-tizedik helyért harcoló bolyban haladt Corentin Perolari és Isaac Vinales társaságában, s bár a két yamahás riválist nem tudta végül lenyomni, így is újabb tizedik helyet szerzett Imola után, ismét legjobb hondásként. Györfi Alennek viszont nem sikerült jól a bemutatkozás: szombati bukása után ezúttal nagyjából a táv felénél kellett kiállni a Team Toth bokszába.

Fotó: Facebook/Sebestyén Peti

Forrás: Faster Promotion