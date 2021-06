A Sporttv írását változtatás nélkül közöljük.

A Sport TV 2021-ben is közvetíti a „legmagyarabb” világbajnoki szintű autósport-sorozatot, a túraautó-világkupát (WTCR). A szezon a Nürburgring Nordschleifén, azaz a „zöld pokolban” kezdődik, ma rendezik az első hétvége időmérőjét, szombaton a két futamot. A Sport1 mindhármat élőben műsorra tűzi.

Nem is lehetne klasszikusabb helyen a WTCR 2021-es idényének nyitóhétvégéje, mint a motorsportok egyik legnevesebb és legnehezebb pályáján a Nürburgring Nordschleifén. A legendás „zöld pokol” 25 kilométere embert próbáló feladat a legedzettebb versenyzőknek is, itt tényleg minden apró hiba számít, de ez igaz az egész 2021-es idényre is úgy általában. Nyolc versenyhelyszín és 16 futam vár ránk június 5. és november 21. között. Németországban indul a szezon és Makaóban ér véget, a tavalyi kényszerszünet után visszatér tehát Ázsiába is a mezőny. Azt már megszoktuk a hosszú évek során, hogy augusztusban a Hungaroring is vendégül látja majd a világ legjobb túraautó-pilótáit. Bőven lesz kiért szorítani egész évben.

A magyar szurkolóknak nincs oka panaszra, hiszen továbbra is markáns magyar jelenlétre számíthatunk. A 2020-as év nem sikerült túl jól neki és a Hyundainak, de a 2019-es világbajnok Michelisz Norbertnek ismét a végső győzelem a célja, esélyeit növelheti, hogy ebben a teljesen új Hyundai Elantra lehet a legfőbb társa.



A tavaly két dobogós helyet szerző Tassi Attila továbbra is a Honda kötelékében versenyez. A harmadik magyar pilóta Boldizs Bence, aki a Zengő Motorsport egyik Seatját vezeti 2021-ben is. A magyar csapat ráadásul komoly tervekkel vág neki az idénynek: Boldizs csapattársa lesz idén is Mikel Azcona, továbbá a rutinos Jordi Gené és a korábbi világbajnok Rob Huff is.

Németországban a szabadedzéseket már megrendezték csütörtökön, a körülmények próbára is tették a versenyzőket, előbb száraz aszfalton, majd esős körülmények között mérették meg magukat. Michelisz egy 11. és egy 3. helyet szerzett, Tassi előbb 4. majd 9. lett, Boldizs Bence mindkét edzésen a 21. helyre ért oda, a Zengő csapatból Mikel Azcona mindkétszer az első tíz között végzett.

A Sport TV egész szezonban közvetíti a WTCR küzdelmeit, az első hétvégéről a pénteki időmérőt (13:45), és a szombat délelőtti egymást követő két futamot (8:15-ös kezdéssel) is a Sport1 tűzi műsorára. A kommentátorállásban és a stúdióban Haraszti Ádám, Petur András, Szabó Zsolt Dávid és Vida János foglalnak helyet. Haraszti Ádám meglátogatta a Zengő Motorsportot az idény előtt, a forgatáson készül exkluzív anyagok is láthatóak lesznek a közvetítések során.

WTCR, időmérő edzés, Nürburgring: június 4., péntek 13:45, Sport1 (élő)

WTCR, 1. és 2. futam egymás után, Nürburgring: június 5., szombat 8:15, Sport1 (élő)

