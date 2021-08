A Mercedes bejelentette, hogy jövőre szerepel utoljára az elektromos meghajtású együléses versenyautók, a Formula-E világbajnoki sorozatában.

A német autógyár szerdán közölte, hogy a jövő augusztusban záruló következő szezonban még tagja lesz a vb mezőnyének, ám azt követően már csak a Forma-1-re fog koncentrálni, mely az utcai autóinak fejlesztése miatt is fontos a vállalatnak.



A Mercedes mindössze egy héttel azután jelentette be elhatározását, hogy - Nyck de Vries révén - a pilóták között és a konstruktőri versengésben is bebiztosította világbajnoki címét.



Mercedes-Benz will conclude its involvement in the Mercedes-EQ Formula E Team at the end of Season 8 and refocus resource for electric-only vehicle development.



More Details:

— Mercedes-EQ Formula E Team (@MercedesEQFE) August 18, 2021