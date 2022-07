Amint elrajtolt a Forma-1-es Brit Nagydíj máris félbe kellett szakítani a versenyt, miután az első kanyarban több versenyző is ütközött.

A silverstone-i versenyt néhány másodperccel a kezdete után piros zászlóval félbeszakították, miután több autó is ütközött. A Mercedes versenyzője, George Russell kiesett, míg az Alfa Romeós Zhou Guanyu rövid ideig látható volt a képernyőn, miközben autója fejjel lefelé csúszott a sóderágyon.

Az AlphaTauri-s Yuki Tsunoda és Esteban Ocon is sérülést szenvedett az incidensben, de visszatértek a bokszba.

A Sky Sports információi szerint Zhou már kint van az autóból és mozgott is, az Alfa Romeo tájékoztatása szerint jól van a versenyzőjük. Mindenféle vizsgálatokat hajtanak végre rajta, hogy kdierítsék minden rendben van-e, de tudatánál van, sőt, válaszolni is tudott a kérdésekre. Vastaps fogadta a bejelentést: ZHOU RENDBEN VAN szerencsére! Magánál van, beszél és egyetlen csontja sem tört el.

Mate, thank FUCK that F1 introduced that halo.



Zhou is literally upside down going about 100 mph, his head only protected by the halo.



What a horrific incident that could have been. So glad to hear he’s out the car and conscious m. #F1 #SilverstoneGP #BritishGP pic.twitter.com/4UPFtyeuWs