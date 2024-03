Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elismerte, hogy Max Verstappen más galaxisban volt a Bahreini Nagydíjon.

A holland a lehető legjobban kezdte meg a címvédését azzal, hogy 22,4 másodperces főlényes győzelemt aratott Red Bull-os csapattársa, Sergio Perez felett.

A Mercedes csak az ötödik és hetedik helyen tudott végezni George Russell és Lewis Hamilton jóvoltából, miután mindketten különböző problémákkal küzdöttek a szezonnyitón.

Wolff pedig a médiának nyilatkozva azt mondta: „Úgy gondolom, Max nem egy másik ligában, hanem egy másik galaxisban járt. A teljesítménye rendkívüli volt.

„De mindenki más, láttuk a Ferrarik közötti különbségeket, és úgy vélem, hogy a Ferrari, a McLaren és a Mercedes csoportja valószínűleg hasonló szinten volt. Nekünk csak magunkra kell fókuszálnunk, a problémáinkon úrrá kell lennünk, és ha jobban tudjuk menedzselni a versenyhétvégénket, akkor versenyben leszünk azokkal a srácokkal” – folytatta Wolff.

Toto Wolff: "Max was in a different galaxy.



"We need to look at ourselves, why we lost so much performance on the hard tyre."#BahrainGP #F1https://t.co/LOBPJZ4fBu