Toto Wolff cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint Lewis Hamilton könyörög az új szerződéséért.



Korábban a Mercedes csapatfőnöke és a hétszeres világbajnok megerősítette szándékát a szerződéshosszabbítással kapcsolatban. Egy francia lap azonban arról számolt be, hogy a hétszeres világbajnok egy olyan több évre szóló szerződést szeretne, amely 120 millió fontot érne, és nagyköveti szerepet is ajánlana a pilóta számára. A Mercedesnél cáfolták ezt a pletykát, mondva, hogy a felek még nem egyeztettek a részletekről.



„Egyáltalán nem így látom” – válaszolta Wolff, amikor az Auto Motor und Sport kijelentette, hogy Hamilton szinte könyörög az új megállapodásért, mert szeretne a Száguldó Cirkuszban maradni.



„Nagyon korán világossá tettem, hogy Lewis mindig velünk lesz. A döntést mindig megbeszéljük. Lewis lenne az első, aki megmondaná, ha nem élvezi tovább, vagy ha úgy gondolja, hogy hiányosságai vannak.”



„Ebben a felfogásban szeretnénk folytatni. Minden bizonnyal tárgyalni fogunk, ahogy az előző években is tettük. Nem látom semmi jelét annak, hogy bármit is változtatnunk kellene” – tette hozzá.

Borítókép: sport365/Tóth Zsombor