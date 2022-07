Nyck de Vries helyettesítette Lewis Hamiltont a Mercedesnél a Francia Nagydíj első szabadedzésén. A 27 éves holland mindössze fél másodperccel ment lassabb időt, mint George Russell, így egyáltalán nem vallott szégyent. Sajnos a jövőjével kapcsolatban így sem tudtak számára bíztató szavakkal szolgálni.

Mind Russell, mind pedig Lewis Hamilton hosszútávú szerződéssel rendelkeznek a csapatnál. Emellett a Mercedes az idei szezon végén kivonul a Formula E-ből, ahol de Vries versenyez, ezzel pedig a fiatal pilóta előtt bezárul az ajtó.

„Ha nem tudunk neki az idei szezon végén Forma 1-es „projektet adni”, bizonyos értelemben el kell engednünk a kezét.” – kezdte Wolff a Sky Sportsnak.

„Meg kell vizsgálnia a lehetőségeit, soha nem szabad lemondania arról, hogy egyszer megkapja az esélyt az F1-ben!”



„Sajnos azt nem tehetjük meg, hogy odaszólunk a többi csapatnak, hogy nézzenek már rá, jó gyerek. Ezzel többet ártanánk, mint használnánk.”

