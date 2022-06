Lewis Hamilton fizikailag is megszenvedte az Azerbajdzsáni Nagydíjt, majd arra kérte csapatát, hogy mielőbb találjanak megoldást az autó „delfinezésére”.

Hamilton a nap versenyzőjének választották, miután a hetedik helyről rajtolva a negyedik helyen ért célba, a néhány remek előzést leszámítva a hétszeres világbajnok inkább szenvedett az autójában. A brit versenyző már az időmérő után hátfajdalmakra panaszkodott az autó pattogása miatt - ez a Mercedes W13 jellemzője a nem hivatalos szezon előtti tesztek óta. Ez különösen Bakuban volt látható, és Hamiltonnak eltartott egy ideig, amíg kimászott az autóból, amit nagyon óvatosan tett.

Mielőtt azonban kiszállt volna, megbeszélte a csapatfőnökkel, Toto Wolfffal és versenymérnökével, Pete Bonningtonnal, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy enyhítsék azokat a problémákat, amelyek most nyilvánvalóan megviselik Hamiltont és csapattársát, George Russell-t, aki a Red Bull mögött a harmadik helyen végzett. Max Verstappen első lett, míg Sergio Perez a második miután a Ferrari kiesett a versenyből.

A csapatrádióban zajló beszélgetés a következőképpen zajlott:

Wolff: Lewis, mindannyian tudjuk, hogy ez most nagyon fájdalmas vezetés volt. Bocsánat. Majd megoldjuk, jól vezettél.

Hamilton: Jók voltunk srácok, nagyszerű munka és remek stratégia, köszönöm, hogy továbbra is így nyomjátok. Mindenképpen változtassunk ezen, oké?

Bonnington: Igen, Lewis tudjuk, ha most javítanánk ki is késő lenne.

Hamilton: Toljuk tovább!

Borítókép és fotók: Clive Rose/Getty Images