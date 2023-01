Sok helyről hallani, hogy ki hogyan és mennyit áldozott fel azért, hogy a Forma 1-ben szerepeljen. Mark Webber, korábbi pilóta szerint azonban ez baromság.

Itt sokszor emlegetik a jelentős kezdeti költségeket, vagy az ausztrál pilóták esetén a költözési kényszert.

A kilencszeres futamgyőztes Webber szerint azonban ezeket sokan rosszul kezelik.

„Ne beszéljünk már butaságokat, hatalmas összegeket fizetnek azért, hogy topteljesítményt nyújtsanak. Ez pedig nem teher.”



„Ha eléggé akarsz valamit, akkor az nem lehet áldozat. A fiatal ausztrálok mindig mondják, hogy mekkora áldozatokat hoznak, de akik ezt annak érzik, azok előbb-utóbb a mezőny végére kerülnek…”

