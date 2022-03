Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte szombaton az időmérőt a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíjon, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd meg az első rajtkockából.

Leclerc mögött másodikként a világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett, míg a harmadik a monacói csapattársa, a spanyol Carlos Sainz Jr. lett. A szintén Red Bull-os mexikói Sergio

CHARLES LECLERC TAKES POLE IN BAHRAIN!



It's pole position number of his career #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/GwXX1CQbFx