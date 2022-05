Sebastian Vettel komoly fricskát eszelt ki, az FIA bosszantására.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzetközi Atomobil Szövetség pénzbírsággal és büntetéssel fenyegeti azokat a pilótákat, akik nem tartják be a ruha-, és ékszer viselésre vonatkozó szabályokat. Korábban a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton értelmetlennek és túlkapónak nevezte a szabályt, most pedig világbajnok társa, Sebastian Vettel fejtette ki véleményét az üggyel kapcsolatban.



A német sem ért egyet az FIA keménykedésével, ezt pedig egy meglepő húzással adta a döntéshozók tudtára. Vettel úgy vonult be a miami versenypályára, hogy ruhájára kívülről egy szürke boxeralsót húzott ruhájára.



A sztár nevetve vonult végig a pályán, miközben végig integetett.

Lewis Hamilton and Sebastian Vettel taking the piss out of the fia is killing me pic.twitter.com/DLOe7vV9Zq — nic (@nnicolef1) May 6, 2022



A most érvényben lévő szabályok alapján, hogy a fehérneműt szigorúan ellenőrzik, a szabályok be nem tartása pedig pénzbírságot vagy akár időbüntetést vonhat maga után. Az FIA döntése, hogy betartatja a fehérneműre és az ékszerekre vonatkozó szabályokat, nagy vitát kavart a Forma-1-es versenyzés világában.



Vettel egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a téma „felesleges”, sőt azt állította, hogy az új szabályt Lewis Hamiltonra tervezték .



„Szerintem kissé felesleges ezt a témát felfújni. Valószínűleg ebben a szakaszban ez inkább személyes dolog, és én úgy érzem, ez kifejezetten Lewist célozza. Beszéltünk az alsónadrágról is, de tényleg ez a legizgalmasabb?” – nyilatkozta.



Hamilton az ügy kapcsán korábban azzal fenyegetőzött, hogy nem fog rajthoz állni. A brit osztja Vettel véleményét, miszerint az FIA-nak sokkal sürgetőbb kérdésekre kellene összpontosítania, a versenyzők elmarasztalása helyett.



A hétszeres világbajnok Vettelhez hasonlóan a tettek mezejére lépett és 3 órával a csuklóján jelent meg a sajtótájékoztatón, ahol arra a kérdésre is reagált, szerinte a szövetség őt szemelte-e ki, amikor szigorított a szabályokon.



henry cavill who?? i only know sebastian vettel pic.twitter.com/MAlosWFoFw — dan (@sunnysideseb) May 6, 2022



„Ma nem tudtam több ékszert felvenni. Nem igazán van több hozzáfűznivalóm, mint legutóbb, amikor beszéltem róla. Úgy érzem, ez egy lépés hátrafelé. Ha azokra a lépésekre gondolok, amelyeket a sportért teszünk. Minél fontosabb kérdésekre és ügyekre kell összpontosítanunk” – mondta.

„Apróság. 16 éve vagyok a sportban… az autóban csak a fülbevalóm van rajtam és az orrpiercingen, amit nem igazán tudok eltávolítani” – tette hozzá.

