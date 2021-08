A Forma 1-es Belga Nagydíj időmérő edzésének harmadik szakaszán a Q3-ban szakadó esőben szenvedett súlyos balesetet a McLaren brit pilótája, Lando Norris.

Azonban a baleset előtt néhány perccel az Aston Martin négyszeres világbajnok német versenyzője, Sebastian Vettel rádión jelzett a versenyigazgatóság felé, miszerint le kellene állítani a versenyt, mert nagyon balesetveszélyes.

Miután a német pilóta értesült Norris balesetéről, kiakadt, és nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket használt.

"Mi a f...t mondtam az előbb? Mit mondtam az előbb? Piros zászló kell."

