Sebastian Vettel úgy érzi, hogy az Aston Martinnál töltött évei sok mindenre megtanították őt.



A német pilóta karrierje lendületesen kezdődött. Vettel mér az első teljes szezonjában futamgyőzelmet szerzett a Toro Rosso színeiben. 2009-ben csatlakozott a Red Bullhoz, mellyel 2013 és 2013 között négy világbajnoki címet gyűjtött be.

Bár 2014-ben nem nyert futamot, 2015-ben azonban a Ferrari színeiben visszatért. Futamgyőzelmei ellenére az olasz istállónál nem tudott világbajnoki címet szerezni, Carlos Sainz felbukkanása után pedig az Aston Martinhoz igazolt. A négyszeres világbajnok két évig képviselte a brit istállót, majd a visszavonulása mellett döntött. A csapat színeiben a legjobb eredménye, amit elért, egy második hely volt, amit a 2021-es Azerbajdzsáni Nagydíjon szerzett meg.



Bár Vettel karrierjében főleg a kezdeti évek voltak sikeresek, a német nem bánja, hogy így alakult a sorsa. Erről a Beyond The Grid podcastban beszélt.



„Nem számoltam azt, hogy ez az ötödik, akkor ennek jobbnak kell lennie, mint a negyediknek. Soha nem néztem így. Szerintem ez érthető. A 2010-13-as sikerszéria után jött egy szezon, ahol futamot sem nyertem. Ilyenkor az ember örül, ha néhány verseny után újra eljut a dobogóig. Ez normális, az ember véleménye megváltozik a dolgokról. Ha az élen állsz és mindig nyersz, akkor második és harmadik hellyel már nem vagy elégedett” – fejtette ki, majd megjegyezte, úgy érzi, az Aston Martinnál töltött évek egy új perspektívát adtak neki.



„Az elmúlt két év sok mindenre megtanított, mert nem tudtam versenyeket nyerni, mert az autó nem volt elég jó" – mondta.



„Ilyen a sportágunk természete, amit, ha az élen állsz, akkor figyelmen kívül hagysz, mert egyszerűen nem érint meg. Ha mindig egy nagyon versenyképes autóban ülsz akkor nem látod mi történik hátul, pedig a csapatok és a versenyzők erőfeszítése ott is ugyanolyan magasak. A nyomás ugyanolyan nagy, de senki sem említ, és kevesebb fényt, kevesebb fókuszt kapsz.”



"De ez megtanított arra, hogy megértsem, tágabb képben kell látni a dolgokat. Azok a srácok, akik a 10., a 12., vagy a 15. helyen állnak, nem idióták és versenyeket nyernének, ha a megfelelő autóban ülnének. Szóval jó lenne látni a jövőben, hogy a versenyzők kicsit közelebb kerülnek egymáshoz, így több versenyzőt láthatnánk majd az élen, aki a dobogóért és a győzelmekért küzd."

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor