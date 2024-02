Ahogyan arról mi is beszámoltunk, derült égből villámcsapásként jött a hír csütörtökön, hogy Lewis Hamilton elhagyja a Mercedest és a Ferrari pilótája lesz.



A távozásának okáról már írtunk korábban, de az még nyitott kérdés, hogy ki veszi át a brit helyét a csapatnál.

Ted Kravitz, szakavatott F1-es újságíró ezzel kapcsolatban is bedobta a bombát a tóba, ugyanis arról számolt be, hogy Toto Wolff kapcsolatba lépett Fernando Alonso környezetével.

A pletykák szerint Alonso meg szeretné várni, hogy hogyan sikerül a 2024-es autó az Aston Martinnak, és képesek lesznek-e előrébb lépni a rangsorban. A veterán spanyol ettől tenné függővé a döntését.

Természetesen ez még nem bizonyít semmit, de egy pillanatra eljátszhatunk a gondolattal, hogy milyen lenne az Alonso-Russell páros.

Ted Kravitz reports that Fernando Alonso’s inner circle and Toto Wolff had contact in the last FEW HOURS.



Alonso is awaiting to see Aston Martin‘s progress in 2024 before deciding anything pic.twitter.com/O0Stlm3TBw