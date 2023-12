Max Verstappent ünnepélyesen is háromszoros világbajnokká koronázták Bakuban a szokásos év végi FIA-díjátadó gálán.

A szezonzáró rendezvényen a legjobb pilóták és csapatok teljesítményét ismerik el a motorsporton belül, az FIA elnöke, Mohammed Ben Sulayem mellett az F1 elnöke, Stefano Domenicali is jelen volt.

A hollandnak átadták a pilóták világbajnoki trófeáját, míg a Red Bullt hivatalosan is megkoronázták a konstruktőrök 2023-as bajnokává.

Remarkable, relentless, record-breaking. It has been a season as close to perfection as anyone could dream possible for Red Bull Racing’s Max Verstappen, who sealed his third World Drivers’ Championship with an utterly dominant display of speed and consistency. pic.twitter.com/jx3cPOzZh0