Max Verstappen volt a leggyorsabb a Forma-1-es Török Nagydíj második szabadedzésén, pénteken.

Az első gyakorláson is első holland Verstappen a Ferrari monacói pilótáját, Charles Leclercet előzte meg. Harmadikként a Mercedes finn versenyzője, Valtteri Bottas zárt.



A hetedik világbajnoki címét Isztambulban begyűjteni igyekvő brit Lewis Hamilton (Mercedes) a negyedik legjobb időt autózta.

Eredmények (a formula1.com alapján):



2. szabadedzés:



1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:28.330 perc

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:28.731

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:28.905

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:29.180

5. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:29.363

6. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 1:29.689

