A 25 éves Verstappen talán még az előző szezonnál is meggyőzőbb fölényben van idén, előnye már 99 pont az összetett élén csapattársa, a mexikói Sergio Pérez előtt, és a legutóbbi hat futam alapján nehéz lenne megtippelni, hogy melyik riválisa szakíthatja meg a sorozatát. Verstappen az elmúlt hat nagydíjat kivétel nélkül megnyerte, a legutóbbi ötöt a pole pozícióból startolva, és az F1-es futamgyőztesek örökranglistáján már az ötödik 43 sikerrel.



Két hete Nagy-Britanniában a Red Bull istálló Verstappen révén egymás után a 11. GP-diadalát aratta, ez rekordbeállítás, 1988-ban a McLaren tudott felmutatni hasonló sorozatot Ayrton Sennával és Alain Prosttal. Ha Verstappen - esetleg Pérez - megnyeri vasárnap a mogyoródi futamot, akkor a Red Bull csúcsot dönt és az első csapat lesz a Forma-1 történetében, amely sorozatban 12 futamgyőzelmet arat. A Red Bull ráadásul jubilálhat is, ha egyik, vagy mindkét versenyzője az első három között zár, akkor az istálló megszerzi történetének 250. dobogós helyezését.



Az elmúlt 37 évet figyelembe véve ugyanakkor a Magyar Nagydíj gyakran tartogatott már nem várt fordulatokat és izgalmakat, a legutóbbi 18 mogyoródi viadalból ugyanis mindössze hatszor tudott az a pilóta nyerni, aki a pole pozícióból rajtolt. Az időjárás szintén nem egyszer tréfálta már meg a mezőnyt, és az előrejelzések szerint most is elképzelhető, hogy a hétvége három napja során változnak majd a körülmények, igaz, a vasárnapi futam idejére egyelőre 32 Celsius fokos hőséget jósolnak, csapadék nélkül.



A Hungaroringen eddig öt versenyző aratta F1-es pályafutása első győzelmét: 1993-ban Damon Hill, 2003-ban Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben pedig Esteban Ocon nyert karrierje során először a mogyoródi aszfaltcsíkon. A 42. születésnapját jövő szombaton ünneplő Alonso az Aston Martin volánja mögött sokadvirágzását éli a mostani idényben, és egyáltalán nem valószínűtlen, hogy a magyarországi viadalon a győzelemért is lesz lehetősége harcolni. A spanyol versenyző 2003-as mogyoródi diadalakor mostani csapattársa, a kanadai Lance Stroll négyéves volt, a mezőnyben pedig ott volt Max Verstappen édesapja, Jos, aki azon a Magyar Nagydíjon 12. lett. Alonso legutóbb 2013-ban nyert futamot a Forma-1-ben, így ha sikerülne győznie vasárnap, akkor 3724 nappal a legutóbbi diadala után állhatna ismét a dobogó felső fokán. A spanyolok kétszeres világbajnokának a mostani lesz a 20. magyarországi versenye, mellyel saját rekordját állítja be, ugyanis a spanyol és a brit GP-n is 20 alkalommal indult már.







A Magyar Nagydíj specialistájának tekinthető Hamilton is, aki nyolcszor nyert már Mogyoródon, ezzel rekorder. Ha a brit sztárnak sikerülne megfutnia a leggyorsabb kört az időmérő edzésen, akkor ő lenne az F1 történetének első olyan versenyzője, aki kilenc alkalommal startolhat pole pozícióból egy adott helyszínen. A Mercedes ugyanakkor az idei szezonban nehezen tud versenyre kelni a Red Bull-lal, de a 38 éves Hamilton négy dobogós helyezést már "összehozott", második volt Ausztráliában és Spanyolországban, harmadik pedig Kanadában, valamint két hete Silverstone-ban.



A másik Red Bullt vezető Péreznek az utóbbi hetekben gondjai voltak az időmérő edzésekkel, a legutóbbi öt nagydíjon ugyanis egyszer sem sikerült bejutnia a kvalifikáció harmadik szakaszába, így a rutinos mexikóinak minden alkalommal a top10-en kívülről kellett rajtolnia.



Tavaly George Russellnek, a Mercedes fiatal brit versenyzőjének sikerült megszereznie a pole pozíciót a Hungaroringen, de ezt nem tudta győzelemre váltani, Verstappen ugyanis a 10. pozícióból startolva is diadalmaskodott a 70 körös viadalon, és pályafutása során először nyert Mogyoródon.



Kérdés, hogy a Ferrari, Charles Leclerc-rel és Carlos Sainzcal a volán mögött mennyire tud majd beleszólni az élmezőnyben zajló küzdelembe, az olasz istálló ugyanis ebben az évben sem tud állandó jó teljesítményt nyújtani.



A Magyar Nagydíjat megelőzően egy versenyzőcsere is történt a Forma-1-ben, a holland Nyck de Vries helyét a veterán Daniel Ricciardo vette át az Alpha Taurinál. A 34 éves ausztrál pilóta a szezon végéig a Red Bull fiókcsapatánál vezet majd és fél év szünet után a Hungaroringen tér vissza a mezőnybe. Érdekesség, hogy Ricciardo a pályafutása nyolc futamgyőzelméből az egyiket éppen Magyarországon aratta, 2014-ben a Red Bull-lal.







A 38. Forma-1-es Magyar Nagydíj a Hungaroring Sport Zrt. előzetes tájékoztatása szerint minden bizonnyal telt ház előtt zajlik majd. A program pénteken a szabadedzésekkel kezdődik, és a nézők a Forma-2 és a Forma-3, valamint a Porsche Szuperkupa mezőnyét is láthatják versenyezni Mogyoródon. Az F1-es időmérő edzést szombaton 16 órakor, a futamot pedig vasárnap 15 órakor rendezik.



Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365