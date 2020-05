Az idei szezonban Lando Norris még Carlos Sainz csapattársaként versenyez, 2021-ben azonban már Daniel Ricciardóval alkotnak majd egy egységet. Sainz a következő szeonban Ferrarira vált, helyére pedig a Renault ausztrál pilótája ugrik majd be. Norris és Ricciardo még nem igazán ismerik egymást, ez azonban a következő szezonban minden bizonnyal megváltozik. Norris erről is beszélt a SkySportsnak adott interjújában.



"Nem tudom mit várhatok tőle, amíg nem találkoztam vele" - fejtette ki véleményét a brit, a Ricciardóval való együttmúködésről.



"Soha nem lehet tudni, mire számíthatsz. Legalábbis addig, amíg nem dolgoztok együtt, de ugyanez volt a helyzet Carlosszal is."



"Danielt azért már egy kicsit jobban ismerem, mint a szezon elején. Sok információt szerzek Max Verstappentől is. Jó tippeket adott nekem Sainzról és Ricciardót is jól ismeri, ami nagyon jó. Látnom kell, hogy kivel kerülök egy csapatba" - árulta el.

A Norris-Sainz duó egy fiatal egység, akik a sok munkán túl, rengeteget viccelődnek is egymással.