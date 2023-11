A regnáló világbajnok Abu Dhabiban egy újabb rekordot ért el, mivel ő lett a Forma-1 történetének eddigi egyetlen pilótája, aki legalább 1000 kört töltött az élen egy szezon során.

Max Verstappen a szezonzárót követően részletezte, hogyan tervezte meg ő és a Red Bull az Abu Dhabi Nagydíj stratégiáját, a céljuk az volt, hogy bebiztosítsák azt, hogy mindenképpen elérje a hőn áhított 1000 élen töltött kört.

Verstappennek a Yas Marina pályán megtett 58 körből 49-et kellett a mezőny élén töltenie ahhoz, hogy a sportág történetében először, elérje valaki az 1000 megtett kört vezető pozicióban.

A versenyen végül 52 kört töltött a mezőny élén, így végül 1003 élen töltött versenykörrel zárta a szezont. Az összes 1325 körből a hollandnak 1003-at sikerült a mezőny élén töltenie, ami egy egészen elképesztő 75,7%-os arányt jelent, ami már önmagában is rekord.

A pole pozícióból indulva Verstappen nagyjából zavartalanul autózott az egész futam alatt, csak a 17-dik és a 22-dik kör között adta át a vezető pozíciót Charles Leclercnek valamint Yuki Tsunodának, és végül egy újabb mesterhármast gyűjtött be (pole, leggyorsabb kör, futamgyőzelem), a szezon során már a hatodikat, ami szintén új rekordnak számít.

A futam után a háromszoros világbajnok elárulta, hogy ő és a csapata hogyan tervezte meg előre a stratégiáját az újabb fontos mérföldkő elérése miatt.

"Tudtam, hogy a verseny előtt ez volt a tét" - mondta Verstappen a médiának, többek között a RacingNews365-nek.

"A mérnöki oldalon a stratégiával úgy akartunk tervezni, hogy ne álljunk ki túl korán a boxba, hanem megvárjuk, amíg a többiek kiállnak és csak utána jövünk mi. Megpróbálni elérni ezt a rekordot talán nem volt a leggyorsabb stratégia, de mindenképpen az élen akartam maradni, hogy az élen tudjak minél több kört tölteni” - mesélte a holland.

Miután Verstappen újabb rekordot döntött, kiemelte az egész Red Bull csapat fontosságát, hiszen 22 versenyből 21 győzelmet arattak.

"Nem annyira a győzelmekről, a pole-okról vagy az élen töltött körökről van szó, hanem egyszerűen arról az örömről, amit csapatként átélünk" - tette hozzá.

"A győzelmek nagyszerűek, de az is nagyon fontos, hogy jó hangulat uralkodjon a csapaton belül, és jól érezd magad azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozol, akik minden nap a legjobbat próbálják kihozni magukból, és akik mindent beleadnak érted” – zárta gondolatait a világbajnok.

Verstappen a 2023-as évad során összesen 17 rekordot döntött meg és statisztikailag is a valaha volt legdominánsabb szezont tudhatja magáénak, és még mindig csak 26 éves versenyzőről beszélünk.

A complete collection of every record Max Verstappen broke in 2023:



- Highest percentage of wins in a season

- Most wins in a season

- Most points in a season

- Most consecutive wins

- Most podiums in a season

- Most laps led in a season

- Highest percentage of laps led in a… pic.twitter.com/Xq6Iq2qCo2