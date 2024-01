Habár sokan arra számítottak, hogy a Red Bull és Helmut Marko útjai elválnak, a PlanetF1 legfrissebb értesülései szerint ez közel sincs így.



A portál arról számolt be, hogy a 80 éves oszták szakember egy új, legalább három éves szerződést ír alá.

A hosszabbításában nagy szerepe lehet Max Verstappennek is, aki személyesen lobbizott a Marko mellett, annak ellenére, hogy az istálló vezetőségének nincs felhőtlen kapcsolata az osztrákkal.

| According to Reports, Helmut Marko signs a 3-year extension on his Red Bull contract.



The 80 year-old Austrian has reportedly signed a new contract at Red Bull, which automatically ensures that he will be active in the Formula 1 paddock for at least another three years.… pic.twitter.com/AJ6kaf378i