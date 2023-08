Ezen a hétvégén a Forma-1 mezőnye Olaszországba, méghozzá Monzába utazik. Ez a pálya híres a nagy átlagsebességéről, ez pedig kedvezhet az idei Red Bullnak.



Max Verstappen célja, hogy idén megismételje tavalyi sikerét Monzában, ez pedig nem jelentene mást, mint hogy megdönti Sebastian Vettel győzelmi rekordját.

A német kilenc zsinórban nyert futammal tartja ezt a rekordot, amit Verstappen Zandvoortban be is állított, most vasárnap pedig lehetősége lesz arra, hogy végleg átadja a múltnak.

„Az időjárás-előrejelzés szerint száraz hétvége lesz, jó lenne már kivételesen, ha nem esne az eső. Sorozatban kilenc győzelmet arattam, remélem, hogy tudom majd folytatni ezt a sorozatot.”

Verstappen felhívta a figyelmet arra is, hogy a „Sebesség Templomában” a nagy végsebesség elérésén túl kulcsfontosságú tényező lesz az is, hogy ki mennyire tudja óvni az abroncsait.

Fotó: Tóth Zsombor / Sport365