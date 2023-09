Verstappen ismét győzött, pole pozíciót szerzett a Ferrari, Hamilton szerződést hosszabbított, bemutatkozott az újgenerációs Formula 2-es autó – az Olasz Nagydíj rendkívül eseménydúsan zajlott, melyet 304’134 néző követett testközelből a hétvége során.

Csütörtök délben Stefano Domenicali, a Forma-1 ügyvezetője és Bruno Michel, az F2 ügyvezetője a monzai paddockban leplezték le a 2024-től használatos újgenerációs Formula 2-es autót. Az eseményről, illetve az új versenygépről részletesebben is beszámoltunk, melyet ide kattintva olvashattok.

A hétvége egyik legfontosabb híre a Mercedes háza tájáról érkezett, az Ezüstnyilak ugyanis bejelentették, hogy további két évig még biztosan Lewis Hamilton és George Russell ülnek a német gyártó autóiban, a Lewis Hamilton körüli találgatások pedig ezzel véget értek.

„Őszintén mondom, nem lehetnék boldogabb, hogy továbbra is ennél a csapatnál versenyezhetek. Hihetetlen utat jártunk be közösen, a Mercedes 13 éves korom óta támogat engem. Ez már így is egy rendkívül hosszú történet, de befejezetlen ügyem van a csapatnál” – mondta Lewis Hamilton. Arra a kérdésre, hogy mit ért befejezetlen ügy alatt, egyértelműen válaszolt: „Megpróbálunk visszakerülni az élre és még több bajnoki címet nyerni.”

A pénteki első szabadedzéseken menet közben is megcsodálhattuk az Alfa Romeo különleges festését, mellyel új autójukat, az Alfa Romeo 33 Stradale típust promózták. A svájci istálló számára azonban nem indult problémamentesen a hétvége, az első gyakorláson Valtteri Bottas és Gaunyu Zhou is problémákkal küzdöttek. A pénteki első gyakorlást Verstappen zárta az élen, akit Sainz és Pérez követett. Az első szabadedzés során a Pirelli számára kialakított garázsba kaptunk meghívást, ahol bemutatásra került a hétvége dobogósainak járó trófea. A bemutatót maga a serleg megálmodója, a fiatal olasz művész, Ruth Beraha tartotta. A pénteki napon bajnokavatásra is sor került Monzában, a Formula 3 zárófordulójában a brazil Gabriel Bortoleto bebiztosította bajnoki címét. A 18 éves Bortoletonak az idei volt az első éve az F3-ban, tehát újoncként sikerült diadalmaskodnia.

Lance Stroll számára a második szabadedzéssel indult a monzai hétvége, az első gyakorláson ugyanis Felipe Drugovich, a zöldek tesztpilótája vezethette az Aston Martint. Stroll alatt már a második edzés első perceiben megállt az Aston, a kanadai számára nem kezdődött jól a hétvége. A második szabadedzés vége előtt tíz perccel Sergio Pérez elvesztette uralmát a Red Bull felett és falnak csapódott a Parabolicánál, amely miatt a piros zászlóra is szükség volt. Az újraindítást követőn négy perc állt még a versenyzők rendelkezésére a második szabadedzésből, melyet Carlos Sainz zárt az élen – a spanyol nem mellesleg pénteken ünnepelte 29. születésnapját. Sainz mellé Norris és Pérez értek oda az első háromba. A szombati harmadik szabadedzés a hétvége korábbi szakaszaihoz hasonlóan napos, száraz időjárási körülmények között zajlott. Az FP3-on a második gyakorláshoz hasonlóan Carlos Sainz végzett az első helyen, megelőzve a világbajnoki címvédő Verstappent és Hamiltont.

Az időmérő edzésen a Hungaroring után Monzában is alternatív gumikiosztás volt érvényben, ennek megfelelően a versenyzők a Q1-ben a kemény, a Q2-ben a közepes, a Q3-ban pedig a lágy keverékeket használhatták. A kvalifikáció első szakaszában meglepetésre Lance Stroll zárt utolsóként az Aston Martinnal. A két Alpine is rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott, a franciák mindkét versenyzője korán búcsúzott az időmérőn. Már a kvalifikáció elején rendkívül szoros volt a mezőny, a Q1 első kiesője, Guanyu Zhou mindössze nyolc tizedmásodperccel maradt el Verstappen leggyorsabb Q1-es idejétől. Az időmérő valamennyi szakaszában közel voltak egymáshoz a versenyzők, a pole pozíciót is mindössze 13 milliszekundum döntötte el. Az olasz közönség legnagyobb örömére Carlos Sainz autózta a leggyorsabb kört szombaton, a Ferrari spanyoljának első helyezést érő körét követően a monzai sajtóteremben is tapsvihar tört ki. Sainz negyedik Forma-1-es rajtelsőségét szerezte, Monzában pedig először végzett az élen. A második rajtkockából Max Verstappen várhatta a piros lámpák kialvását, míg Charles Leclerc harmadikként végzett.

Érdekesség, hogy pénteken Mario Isolától megtudtuk, a Pirelli előzetes szimulációi szerint a szombati időmérő edzésen a pole pozícióhoz 1:19.100-as idő szükségeltetik majd. Nos, Sainz köre több mint egy másodperccel maradt el a Pirelli által előrejelzetthez képest.

A versenynapon tovább fokozódott az óriási felhajtás a Ferrari körül, némi túlzással élve nehezen lehetett levegőhöz jutni a Ferrari motorhome-ja és garázsa környékén. A futam nem indult zökkenőmentesen, Yuki Tsunoda autója a felvezető körön megadta magát, ráadásul az AlphaTauri sebességben maradt, ami megnehezítette a műszaki mentést, így a tervezetthez képest húsz perccel később rajtolt el a mezőny. Carlos Sainz remek rajtot vett az élről, és megtartotta első helyét Verstappennel szemben. A Sainz, Verstappen, Leclerc trió rendkívül szorosan követte egymást a verseny első részében, ám Verstappen tempója érezhetően gyorsabb volt az élen álló Ferrarinál. Sainz a 15. körig bírta az óriási nyomást, amit a világbajnoki címvédő helyezett rá, majd Verstappen megelőzte őt.

Verstappen a bokszkiállásokat követően is megtartotta az előnyét, miközben óriási csata alakult ki a két Ferrari között, akiket időközben utolért Sergio Pérez, és a mexikói mindkét Ferrarit megelőzte. Sainz és Leclerc a verseny végén ismét csatába keveredtek, ami egészen az utolsó körig tartott, ám Leclerc nem tudott csapattársa elé kerülni. Verstappen Olasz Nagydíjon aratott győzelme sorozatban a tizedik diadala volt. Hasonló sorozatra korábban még senki nem volt képes, Verstappen új rekordot állított fel, míg a Red Bull az első csapattá vált a Forma-1 történetében, mely egymás után tizenöt futamon győzött. A Forma-1-es világbajnokság két hét múlva Szingapúrban folytatódik.

