Max Verstappen hat futam alatt lenyűgözően megfordította a 46 pontos lemaradását, de gyorsan kijelentette, ez a lendület ismét megfordulhat, tehát óvatosnak kell lenniük.

Az idei szezon első három versenyén két kiesés miatt a regnáló világbajnok attól tartott, hogy „elszállt” az esélye a címe megvédésére. Bár nyilvánvaló volt, hogy a Red Bullnak gyors autója van, nem tűnt túl megbízhatónak. Majd a csapat hat futamból áll győzelmi sorozatot mutatott fel, Verstappen pedig az élre tört.

A legutóbbi győzelme során, két nagy riválisa is eltűnt az útból, miután Sergio Pérez kiesett, míg Charles Leclerc motorbüntetés miatt a mezőny végéről indult, és csak az ötödik helyig tudott felkapaszkodni. Így Verstappen 46 pontos előnyre tett szert csapattársával szemben, Leclerc pedig 49 pontra maradt le. Max azonban elismeri, hogy a munka korántsem fejeződött még be.

„Még mindig nagyon hosszú az út, és tudom, hogy most nagynak tűnik a lemaradásuk, de ez nagyon gyorsan változhat. Úgy értem, három verseny után nekem is 46 pontos hátrányom volt, szóval most higgadtnak kell maradnunk, koncentrálnunk kell és fejlődnünk, mert nem mi vagyunk a leggyorsabbak. Kicsit ingadozik a teljesítményünk, nem voltunk most olyan jók, de így is sikerült nyernünk” – mondta Verstappen a planetf1.com szerint.

Borítókép és fotók: Oracle Red Bull Racing / Twitter