Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője futotta meg a legjobb köridőt a 80. Forma-1-es Monacói Nagydíj pénteki első szabadedzésén, amelyet egy baleset miatt néhány perccel az egyórás időkeret előtt piros zászlóval intettek le.

Sainz mögött honfitársa, az Aston Martinnal versenyző Fernando Alonso zárt másodikként, míg a harmadik időt a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton érte el a Mercedesszel.

A címvédő és kétszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) csak hatodik lett a gyakorláson, csapattársa, a mexikói Sergio Pérez pedig negyedikként végzett.

A szabadedzést kevesebb mint három perccel a vége előtt piros zászlóval leintették és nem is indították újra, miután Alexander Albon (Williams) a célegyenes végén megcsúszott és a falnak csapta versenyautóját.

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):

------------------------------------------

1. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:13.372 perc

2. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:13.710

3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:14.035

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:14.038

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:14.093

6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:14.244

RED FLAG



Alex Albon has crashed out of Sainte Devote. He reports he is okay over the radio



The session will not be resumed#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fauEr8qv2q