A nemzetközi sajtó elsősorban a világbajnoki címvédő és immár az idei pontversenyben is vezető Max Verstappennek, a Red Bull holland pilótájának győzelméről, valamint az összetettben eddig élen álló Charles Leclerc-nek, a Ferrari monacói versenyzőjének kieséséről írt a vasárnapi Forma-1-es Spanyol Nagydíj másnapján.



Nagy-Britannia:



The Sun:

"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a pokol széléről visszakapaszkodva ötödikként ért célba, ami hihetetlennek tűnik, ha arra gondolunk, hogy az első körben defektet kapott".



Daily Mail:

"Max Verstappen a negyedik pozícióból rajtolva az élre küzdötte magát és megnyerte a Spanyol Nagydíjat. Lewis Hamiltont a csapata rángatta vissza a kétségbeesésből, de a hétszeres vb-győztes most vélhetően úgy érzi, hogy újra meghódíthatja a világot".



The Guardian:

"A drámai, incidensekkel tarkított Spanyol Nagydíjon senkinek sem volt könnyű versenye, de a kitartás kifizetődőnek bizonyult. Lewis Hamilton az első körben a 19. helyre esett vissza, végül mégis ötödikként zárt, ami bizonyíték arra, hogy a Mercedes jó úton jár az autó fejlesztésével. Max Verstappen a győzelemhez a műszaki problémákkal is megküzdött, és sikerével az összetett élére ugrott".

Franciaország:



L'Équipe:

"Jegyzőkönyv a Spanyol Nagydíjról: Verstappen opportunista, Pérez modellértékű csapattárs".



Le Figaro:

"Kettős Red Bull-győzelem Spanyolországban, a Ferrari és Leclerc sokat veszített".

Spanyolország:



Marca:

"Verstappen legyőzte a démonjait, és ő az új éllovas a bajnokságban. Győzelem a kicsúszás, az idegösszeomlás leküzdése és Leclerc kiesése után".



El País:

"Senki nem kérdőjelezi meg Verstappen szerepét a Red Bullnál. A legutóbbi idényben sikerült megállítania és végül legyőznie Hamiltont, a mostani szezonban pedig máris az összetett élén áll. Mindezt olyan vasárnapokon éri el, mint a legutóbbi is, amikor a nem jól működő állítható hátsó szárny (DRS) miatt az árral szemben kellett úsznia".

Olaszország:



La Repubblica:

"Kettős Red Bull-siker Montmelóban: a holland győzött és az összetettben megelőzte a monacóit, aki műszaki probléma miatt az élről volt kénytelen feladni a futamot".

Ausztria:



Kurier:

"Leclerc és a Ferrari drámája biztosította be Verstappen győzelmét és azt, hogy a holland az összetett élére ugorjon".

Svájc:



Blick:

"Verstappen Leclerc drámájának köszönhetően a vb új éllovasává vált".

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor